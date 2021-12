Le ere glaciali del nostro Pianeta

Per un pizzico di sale. Altri scienziati sono ancora più pessimisti e ipotizzano che una glaciazione potrebbe iniziare addirittura entro 2-3 secoli, come conseguenza del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. L'aumento di temperatura dell'atmosfera potrebbe infatti causare piogge di tale entità alle latitudini medio-alte da "dilavare" la Corrente del Golfo (che parte dai tropici, sale verso il Polo, sprofonda nell'alto Atlantico e ritorna ai tropici scorrendo sul fondo dell'oceano, in un ciclo che dura 2.500 anni), facendone diminuire il tasso salino. Se ciò si verificasse il "fiume oceanico" verrebbe interrotto, facendo cessare l'afflusso di calore dai tropici. Alcuni ricercatori dell'Università di Potsdam, in Germania, stimano che possa bastare un aumento annuo dell'1% della CO2 in atmosfera, perché nel giro di un secolo la Corrente del Golfo si interrompa. Così i ghiacci comincerebbero a estendersi sempre più a sud, fagocitando anche metropoli come Londra e New York.

L'ultima era glaciale si è conclusa alcune migliaia di anni fa , e oggi il mondo si trova - per usare le definizioni dei geologi - in una "fase calda di un periodo interglaciale". E, secondo alcuni, andiamo ancora verso il freddo: le posizioni reciproche della Terra e del Sole sono simili a quelle di 116.000 anni fa, quando sul nostro pianeta era al termine il periodo interglaciale che precedette l'ultima avanzata dei ghiacci. Non è da escludere che la storia si ripeta, e che entro 5 mila anni i ghiacciai tornino a occupare vaste superfici continentali.

Vette nude. Non sappiamo se le cose andranno per davvero così, ma intanto possiamo vedere che cos'è successo nel lontano passato. Sappiamo, per esempio, che negli ultimi 2 milioni di anni ci fu almeno un momento in cui i nostri ghiacciai alpini si estendevano per 150.000 km quadrati, una superficie che corrisponde a circa la metà dell'Italia. Le lingue di ghiaccio più avanzate scesero fino a 100 metri sul livello del mare, le nevi perenni cominciavano 1.400 metri più in basso di oggi e la superficie degli oceani era di 120 metri sotto il livello attuale.

Stranamente, la glaciazione alpina risparmiò le cime più alte, che emergevano nude dalla coltre di ghiacci. Lo si è intuito dallo studio delle valli a forma di "U" scavate dai ghiacciai, dalle morene (i depositi del materiale eroso dai ghiacci), dalle rocce striate ("unghiate" lasciate dal ghiaccio sulle rocce in seguito all'attrito con esso) e dai massi erratici (rocce trasportate per chilometri dai ghiacciai). Alla latitudine dell'Italia, sotto i 500 m i ghiacciai lasciavano il posto a steppe che si estendevano per gran parte del continente europeo. Il territorio era brullo, e la foresta non si estendeva oltre l'Africa settentrionale e il Medio Oriente.