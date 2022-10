Un mosaico di Orione, l'aurora boreale che si fa largo tra le nuvole, la nostra imponente galassia: l'Insight Investment Astronomy Photographer of the Year, il prestigioso concorso di fotografia astronomica del Royal Observatory Greenwich, è ormai alla sua decima edizione, ma la bellezza delle immagini sembra non cambiare mai. Qui trovate una selezione delle finaliste, scelte tra 4200 foto che gareggeranno in 9 diverse categorie. I vincitori saranno annunciati il 23 ottobre 2018.



La Via Lattea si allunga nel cielo riflesso dalle acque della Cable Bay, in Nuova Zelanda. L'immagine panoramica è stata ottenuta dall'accostamento di 42 diversi scatti. Il fotografo si è assicurato di operare prima che la luce del giorno, che si intravede in lontananza, inondasse il paesaggio.

Foto: © Mark Gee, Insight Investment Astronomy Photographer of the Year