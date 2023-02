Dna: i retroscena di una scoperta epocale

Enrico Fermi. Aveva solo 37 quando ottenne il Nobel per la fisica nel 1938 per la scoperta della radioattività artificiale prodotta da irradiazione neutronica. Nato a Roma nel 1901, Fermi si era infatti laureato in Fisica a soli 21 anni, aveva ottenuto la cattedra di Fisica teorica all'Università di Roma nel 1926 e il titolo accademico d'Italia nel 1929. Lo stesso anno in cui ebbe il Nobel decise di non tornare più in Italia a causa delle leggi razziali del regime fascista (sua moglie Laura era ebrea). Scappò negli Stati Uniti. Nel 1942 realizzò la cosiddetta pila atomica di Fermi e nel 1944 si trasferì a Los Almos, nel New Mexico, per collaborare con il fisico americano Oppenheimer al Progetto Manhattan diventando così uno dei realizzatori della prima bomba atomica. Propose anche una teoria sulla nascita della radiazione cosmica. Tornò in Italia nel 1949 e nel 1954, pochi mesi prima di morire a Chicago, dove è sepolto.

Foto: © CORBIS