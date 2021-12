Henry, il dinosauro che è un'opera d'arte

Il 14 dicembre la casa d'aste Cambi manderà all'incanto una meraviglia delle scienze naturali: oltre a importati opere d'arte moderna e contemporanea, la mattina dell'asta milanese verrà infatti "battuto" anche Henry, un esemplare di Hypacrosaurus, un dinosauro il cui scheletro fossile - ben conservato e ricomposto - viene dagli Stati Uniti. Così, molto probabilmente, Henry non finirà in un museo, ma in un salotto. Possibile? Sì, e non sarebbe il primo: c'è infatti un nuovo collezionismo, che acquista gli scheletri riassemblati di enormi animali preistorici come fossero vere e proprie opere d'arte. Henry andrà dunque al migliore offerente, come un quadro di gran valore.

L'Hypacrosaurus, erbivoro di 70 milioni di anni fa, appartiene alla famiglia degli adrosauridi, dinosauri cosiddetti dal becco d'anatra, perché avevano il muso schiacciato proprio come quello delle anatre, capaci di masticare un po' come i bovini. Il suo nome scientifico significa "vicino alla lucertola più alta" (dal greco hypo: meno, e akros: alto) perché era un po' più basso del Tyrannosaurus. L'esemplare in questione, battezzato Henry, è lungo 4 metri e questo fa pensare che fosse un giovane adulto di 5 anni circa. Questi dinosauri si alzavano su due gambe solo per necessità alimentari (per esempio se doveva raggiungere il fogliame di piante alte) e avevano una lunga e pesante coda, ma nessuna arma di difesa contro i predatori se non la rapidità di fuga - il loro nemico giurato era proprio il Tyrannosaurus. Avevano poi una piccola vela sopra la schiena, causata dalla notevole lunghezza delle spine vertebrali, e sul capo una cresta alta e arrotondata, vuota all'interno.