CoViD-19: osservazioni nella risposta al vaccino

«Quando si misurano le risposte all'infezione o alla vaccinazione, tipicamente si cercano gli anticorpi IgG ( quelli dei test sierologici ). Pochi ricercatori hanno invece analizzato altri tipi di immunoglobuline , quali le IgA e le IgM », spiega Zipeto: «a differenza delle IgG, le immunoglobuline IgA sono tipicamente prodotte nelle mucose delle vie respiratorie. Le IgA mucosali sono diverse anche perché agiscono in coppia, e per questo motivo sono molto efficaci nel bloccare il virus; ma sono anche difficili da stimolare con un vaccino, specialmente se il vaccino viene inoculato per via intramuscolare, dove mancano le cellule in grado di produrre IgA.»

Dall'inizio dell'epidemia la domanda che subito ci si è posti era: quanto durerà la risposta immunitaria delle persone che hanno contratto la malattia? Il vero problema era, e in certa misura ancora è, che non si hanno certezze su come misurare la durata della protezione. Una prima risposta arriva ora dallo studio condotto da ricercatori delle università di Verona e Trento e dalle aziende ospedaliere IRCCS Sacro Cuore Don Calabria Hospital di Verona e dell'Istituto San Raffaele di Milano, pubblicato su Nature Communications Medicine . Il team coordinato da Donato Zipeto e Luca Dalle Carbonare (Università di Verona) ha provato a capire come il sistema immunitario risponda alla vaccinazione anticovid, e quali anticorpi vengano stimolati, confrontando persone che hanno contratto il virus con altre che non si sono mai ammalate.

I ricercatori si sono chiesti se e come il vaccino fosse capace di stimolarle, e la risposta è stata in parte positiva e in parte negativa. Lo stimolo è efficace, perché le IgA compaiono subito dopo la prima dose, ma non sembrano essere in grado di bloccare il virus. Quali anticorpi vengono indotti in base alla via di somministrazione del vaccino?

«In questo specifico caso la somministrazione intramuscolare probabilmente coinvolge un altro tipo di IgA, dette sieriche, che non agiscono in coppia come quelle indotte a livello delle mucose e non sembrano in grado di bloccare efficacemente il virus. Tale dato suggerisce che, se e quando avremo un vaccino somministrabile per via nasale - spray o aerosol -, potremo probabilmente essere in grado di sfruttare entrambi questi tipo di anticorpi, le IgG e le IgA mucosali che agiscono in coppia. Forse allora avremo un vaccino più efficace non solo contro la malattia, ma anche contro l'infezione, cioè capace di sbattere la porta in faccia, per così dire, al virus, bloccandone la replicazione.»