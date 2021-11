COP26: l'accordo tra Cina e USA per il clima

Quanto annunciato quasi in chiusura dei lavori della COP26 da parte dei due Paesi maggiori produttori di anidride carbonica al mondo, Stati Uniti e Cina, ha colto tutti di sorpresa. Unione Europea e Nazioni Unite hanno descritto le dichiarazioni di Joe Biden (USA) e Xi Jinping (Cina) come incoraggianti, e importanti per frenare il riscaldamento globale. Tutto parte da un comunicato congiunto nel quale Cina e Stati Uniti dichiarano l'intenzione di lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale a non oltre +1,5 °C rispetto al periodo pre-industriale, come stabilito dagli accordi scaturiti dalla COP21 (Parigi 2015). Tutto ciò anche se nell'edizione 2021 del rapporto Emission Gap dell'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, si afferma che siamo ormai fuori tempo massimo per rispettare quel limite e che la temperatura media globale del Pianeta è già adesso sulla via di aumentare di ben 2,7 °C entro fine secolo.