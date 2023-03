Per quanto impressionanti siano - nell'era di ChatGPT - i progressi dell' intelligenza artificiale , le capacità del cervello umano rimangono incomparabili su molti fronti. Al punto che un gruppo di scienziati della Johns Hopkins University (USA) si è chiesto: e se invece di provare a far assomigliare l'intelligenza artificiale a quella umana facessimo il contrario, e cioè trasformassimo gli organoidi di cervello umano nei mattoni di base per i computer del futuro?

Neuroni al posto dei chip. Gli organoidi di cervello umano sono colture tridimensionali di cellule neurali ottenute in laboratorio a partire da cellule staminali pluripotenti indotte (capaci di differenziarsi in quasi tutti i tipi di cellule dell'organismo) che si usano per studiare lo sviluppo neurologico e per comprendere le cause di molte malattie.

Cervello vs computer: 1 a 0. Questi computer in materiale biologico potrebbero un giorno arrivare a fare concorrenza ai supercomputer e persino a batterli in alcuni campi. Se è vero infatti che le IA processano dati e numeri molto più velocemente dell'uomo, il nostro cervello è ancora nettamente superiore nel prendere decisioni complesse e basate sulla logica; apprende con molto meno sforzo (per battere l'uomo a Go, AlphaGo ha dovuto allenarsi giocando 160.000 partite, come se un uomo avesse giocato cinque ore al giorno per oltre 175 anni) e usa meno energia: quella spesa per il training di AlphaGo sarebbe bastata a sostenere un uomo adulto per dieci anni.

«I cervelli hanno inoltre un'incredibile capacità di immagazzinare informazioni, stimata in 2500 terabyte (l'unità di misura della quantità di dati, ndr)» spiega Hartung. «Stiamo raggiungendo i limiti fisici dei computer in silicio perché non possiamo inserire più transistor di così in un piccolo chip. Ma il cervello umano con i suoi 100 miliardi di neuroni è connesso in un modo completamente diverso, che comporta un'enorme differenza di potenza rispetto alla nostra tecnologia attuale».