Come sarebbe la Terra se... tirassimo l'acqua

Una seconda Terra, con valli, pianure, vulcani, montagne alte migliaia di metri: ecco come apparirebbero i fondali oceanici se potessimo vederli senza tutta quell'acqua. È cosa nota, ma vederla davvero fa tutto un altro effetto: ringraziate quindi James O'Donoghue della Japan Space Agency, che partendo da un vecchio video creato dalla NASA ha dato vita all'animazione che vedete qui sopra (o qui sotto in versione accelerata). Il video mostra come cambierebbe l'aspetto del nostro pianeta se eliminassimo gradualmente tutta l'acqua di mari e oceani - cosa succederebbe, insomma, se "tirassimo l'acqua" alla Terra.

Pulling the plug on oceans reveals under water mountain ranges and canyons. It also shows you where land bridges used to connect during ice ages, e.g. Britain used to be less brexity. pic.twitter.com/f4NRo3OvlH — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) December 13, 2019

Come sarebbe (e in parte com'era). L'animazione originale della NASA risale al 2008, quando ancora l'alta definizione non era onnipresente; O'Donoghue l'ha recuperata e migliorata, integrandola con immagini satellitari più moderne e a risoluzione più alta. Il risultato è un video in 4K che non è solo un affascinante esperimento mentale, ma anche una piccola lezione di storia: senza la copertura d'acqua, per esempio, sono molto evidenti i ponti continentali che durante la preistoria collegavano l'Inghilterra all'Europa e l'Alaska alla Russia, e che dimostrano come l'umanità si sia diffusa sul pianeta anche prima di inventare le barche.