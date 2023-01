Nei film di fantascienza è un classico: i protagonisti viaggiano in animazione sospesa fino a quando arrivano a Pandora (nel primo Avatar) o un segnale di soccorso li sveglia e li attira verso un bruttissimo incontro (nel primo Alien). Ma l'ibernazione è realmente studiata dalle agenzie spaziali per applicazioni nei futuri lunghi viaggi nello spazio. Le ricerche degli ultimi anni, infatti, suggeriscono che l'ibernazione umana sia una possibilità reale, benché lontana.

Spiega Matteo Cerri, docente di fisiologia all'Università di Bologna e membro del Topical Team Hibernation dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che studia questo tema: «Nel torpore non si mangia, non si beve e non si producono scarti: ciò avrebbe il vantaggio di ridurre la necessità di portare cibo. Le navicelle potrebbero essere più piccole. E sarebbe anche un modo per ridurre il tempo di convivenza in spazi isolati, cosa che può dare stress psicologico. Ma il principale vantaggio dell'ibernazione sarebbe la protezione dai raggi cosmici (particelle ad alta energia) nello spazio, dove non si è più schermati dal campo magnetico terrestre. Si è visto che nel torpore si è protetti dal danno biologico che causano. Inoltre, si potrebbe beneficiare anche di uno schermo fisico contro queste particelle: uno strato d'acqua che avvolgerebbe la capsula in cui si è in ibernazione».