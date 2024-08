Un gruppo di ricercatori dell'Università Reichman ha scoperto che, in modo abbastanza curioso e sorprendente, il nostro viso cambia nel tempo per adattarsi al nome che portiamo: in altre parole, la faccia finisce per "assomigliare" al nome.

Da gerusalemme. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, è stato condotto da un team guidato da Yonat Zwebner, Moses Miller e Jacob Goldenberg della Reichman University, insieme a Noa Grobgeld e Ruth Mayo dell'Università Ebraica di Gerusalemme.