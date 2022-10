Questi giochi sono spesso la prima occasione in cui i giovani vengono a contatto con i temi della paleontologia. Ma quanto sono corretti dal punto di vista scientifico? Se l'è domandato un'équipe della Scuola di geografia, Terra e Scienze ambientali dell'Università di Birmingham, che ha passato in rassegna oltre 270 videogame presenti sulla piattaforma Steam negli ultimi 10 anni. La ricerca è stata pubblicata pochi giorni fa dalla rivista Geoscience communication.

Molti videogiochi (come Jurassic world: evolution, Zoo tycoon, Lego jurassic world, Animal crossing: new horizons) contengono glossari, enciclopedie, database con molte informazioni sulle specie presenti. Ma a volte la scienza si mescola alla fantasia, senza alcuna avvertenza. «Nel gioco The Sims 4 sono presentati fossili improbabili come mammelle fossilizzate di mucca o baffi di ominidi», ricordano per esempio i ricercatori.

UN BILANCIO POSITIVO. Qual è il bilancio generale? «La maggior parte dei paleo-videogiochi trasmette una buona comunicazione paleontologica integrando processi fisici e biologici nel gioco che, direttamente o indirettamente, aumentano i livelli di conoscenza dei partecipanti », concludono i ricercatori. «Gli ambienti naturali, con tanto di flora e fauna, sono spesso riprodotti con cura e offrono ai giocatori la possibilità di immergersi in ricostruzioni coinvolgenti. Tuttavia, la maggior parte dei giochi si concentra su aspetti molto specifici della paleontologia (come la raccolta di fossili, genetica, evoluzione) e può prendersi delle libertà creative per creare dinamiche di gioco coinvolgenti».

Le 5 categorie in cui i paleo-videogiochi sono stati suddivisi dai ricercatori. (a) antichi animali come avversari (Turok: Dinosaur Hunter); (b) antichi animali come strumenti (Super Mario World); (c) fossili come oggetti da collezione (Animal Crossing: new horizons); (d) gestione di animali (Jurassic World Evolution); (e) simulatori di animali (Saurian). L'immagine (f) mostra l’uso di parti animali come abbellimento estetico (Fortnite). © Geoscience Communication 2022

L'altro difetto comune è la "mancanza di paleodiversità". I giochi si basano su una manciata di dinosauri iconici (Tyrannosaurus, Triceratops, Stegosaurus), con l'aggiunta del mammut lanoso e del felino dai denti a sciabola. Tutte le altre specie - escluse rare eccezioni, come Animal crossing: new horizons ambientato nell'Africa del Miocene - non sono rappresentate. «Un difetto che dipende anche dal fatto che costruire nuove risorse digitali è difficile e costoso, quindi ci si affida a ricostruzioni già disponibili», avvertono i ricercatori. «Il problema, però, è che in questo modo si dà la falsa impressione che nell'antichità vi fossero poche forme di vita».

Spesso, per enfatizzare il lato mostruoso, i giochi introducono anche creature mitiche come grifoni, basilischi, rettili alati: «Ma i videogiochi non distinguono fra animali mitici e reali, e questo potrebbe confondere i giocatori», avvertono gli scienziati.

POCHI E MOSTRUOSI. Quali sono dunque i difetti più diffusi riscontrati dai ricercatori? Due: la "mostrizzazione" e la "mancanza di biodiversità". La "mostrizzazione" è la rappresentazione degli animali preistorici in modo che appaiano spaventosi e brutali. «Un risultato ottenuto riducendo i tessuti molli, aumentando le dimensioni del corpo, esagerando artigli, denti e corna. In questo modo diventa più facile per un giocatore ammazzarli», scrivono i ricercatori. E questo approccio non si limita ai dinosauri carnivori, ma anche a quelli erbivori o ai mammut.

La rappresentazione del Tyrannosaurus rex nei videogiochi. (a) Labirinto di mostri 3D (1982); (b) Primal Rage (1994); (c) Tomb Raider (1996); (d) Il mondo perduto: Jurassic Park (1997); (e) Dino crisis (1999); (f) Jurassic Park: Operation Genesis (2003); (g) Turok (2008); (h) Dino D-Day (2011); (i) Parkasaurus (2020); (j) Second extinction (2020); (k) Saurian (2017); (l) Jurassic World Evolution (2018). © Geoscience communication 2022

EVOLUZIONE DISTORTA. Il bilancio diventa più controverso quando si esamina il modo in cui è rappresentata la paleontologia. In particolare, uno dei suoi concetti-chiave, l'evoluzione, è quello presentato più spesso in modo distorto. «In alcuni giochi, come Pokémon, l'evoluzione è presentata come una dinamica per salire di livello: le creature evolvono in forme più grandi e potenti man mano che acquisiscono più esperienza. In realtà questa è una metamorfosi, non evoluzione».

Peggio ancora la possibilità (come nel gioco Spore) di acquisire nuovi tratti morfologici attraverso la predazione di altri esseri, «come se l'evoluzione fosse il risultato di una decisione consapevole da parte di un organismo», scrivono gli scienziati. «In realtà i tratti vantaggiosi (forza, resistenza) si acquisiscono in modo casuale, e hanno solo più probabilità (non la certezza) di trasmettersi alla generazione successiva».

In Ancestors: The Humankind Odyssey si descrive l'evoluzione dei primi esseri umani come salti distinti da una specie all'altra invece di mostrare che più specie esistevano contemporaneamente. «Presentando l'evoluzione come un processo lineare e eccessivamente semplificato, il gioco rafforza anche l'idea obsoleta che gli esseri umani siano il prodotto più alto dell'evoluzione».