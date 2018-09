Scienza, verità e bugie della vita quotidiana al CICAP-Fest

Come si migliora la memoria? Si possono controllare i sogni? Il naturale è sempre buono? Come si riconoscono le bufale?

Al CICAP Fest di Padova, il festival della scienza e della curiosità organizzato dal CICAP in collaborazione con il Comune e l’Università degli Studi di Padova, si ascolteranno le risposte a queste e a molte altre domande. Spettacoli, conferenze, laboratori, più di 200 eventi per grandi e piccoli in gran parte gratuiti.

Ospiti d’onore. Due gli ospiti d'onore di questa edizione: Piero Angela e Richard Wiseman. Ma c'è spazio anche per relatori d’eccezione come Silvio Garattini, Telmo Pievani, Antonella Viola e Marco Malvaldi. Su temi che vanno dalle bufale su salute e alimentazione alle controversie sull’evoluzione, dall’importanza di fantascienza e fumetti nel combattere superstizione e pregiudizi fino al debunking di molte teorie del complotto.

Si potrà anche partecipare a laboratori e workshop su come indagare misteri, smascherare fake news o creare magie, assistere a spettacoli e performance con artisti come Pif, Raul Cremona, Enrica Bonaccorti e Alfredo Castelli, entrare in un autentico “luna park” della mente, seguire le rassegne stampa con i giornalisti di Focus e vivere un fine settimana stimolante e coinvolgente. Un’occasione unica per dare ossigeno ai propri neuroni.



I lettori di Focus possono partecipare al CICAP Fest (Padova 14-16 settembre 2018) con una quota scontata che dà diritto a partecipare a tutte le sessioni, inclusi gli spettacoli serali. Nella cifra è compreso un anno di adesione al CICAP per un totale di 140 euro, anziché 160.



Per iscriversi: cicapfest.it/focus



Il CICAP Fest si svolge a Padova, dal 14 al 16 settembre 2018 presso diverse sedi nel centro città: dal Palazzo Bo all’Orto botanico, da Palazzo Moroni al Teatro Verdi. L’ingresso a molti eventi è gratuito, ma per avere accesso a tutte le iniziative è necessario iscriversi. Il programma completo si trova su qui (e qui in formato pdf, se siete tra quelli che stampano tutto).

Per contatti: info@cicap.org – tel. 375-5210918

L'hashtag ufficiale è #cicapfest18.