Quali sono i cibi che migliorano l'umore?

Mens sana in corpore sano: lo dicevano già gli antichi romani e da tempo la scienza ha dimostrato che è vero. La dieta giusta, soprattutto quella mediterranea, può aiutare davvero anche la nostra mente a pensare positivo esattamente come, al contrario, il cosiddetto cibo spazzatura sembra soddisfare al momento, ma alla lunga può incidere negativamente sul nostro equilibrio psicofisico. Raccogliendo alcune ricerche scientifiche, abbiamo selezionato 10 alimenti che, grazie alla loro composizione, favoriscono il buonumore. 1 - Banana. Ricca di vitamine del gruppo B, sali minerali (soprattutto potassio), probiotici e triptofano, la banana dona molte energie e aiuta ad alleviare lo stress, inducendo un generale senso di benessere. 2 - Cioccolato fondente. Contenendo prebiotici, antiossidanti e triptofano, il cioccolato fondente stimola il rilascio di ormoni connessi all'emotività (endorfine, feniletilamina, serotonina), svolgendo di fatto una funzione anti-depressiva, come afferma una ricerca del 2019 dell'University College di Londra. 3 - Lenticchie. Oltre ad acido folico e magnesio, le lenticchie contengono tirosina (amminoacido che stimola le dopamine) e acido gamma-amminobutirrico (che riduce l'ansia), motivo per cui, come certifica uno studio pubblicato nel 2017 sul Journal of the Science of Food and Agriculture, generano in noi buonumore.

Questa notizia di Matteo Liberti è tratta dallo speciale Domande&Risposte di Focus 348 - ottobre 2021. © Focus

4 - Mirtilli. Ricchi di antiossidanti e vitamine, i mirtilli aiutano il cervello ad attivare ormoni che tengono a freno lo stress. Non solo: come rimarca una ricerca pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, tali frutti stimolano le facoltà cognitive, migliorando la memoria. 5 - Noci. Le noci provvedono al nostro benessere grazie alla presenza di neuroprotettori (vitamina E, folati, magnesio, melatonina e omega 3) che migliorano le prestazioni intellettive e, afferma uno studio apparso nel 2012 sul British journal of nutrition, riducono la tensione emotiva. 6 - Patata dolce. Come evidenziato da uno studio del Center of Science in the Public Interest (Stati Uniti), la patata dolce è un carboidrato complesso che garantisce benessere fisico e mentale inducendo un aumento dei livelli di deidroepiandrosterone e serotonina, gli ormoni del buonumore.