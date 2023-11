Ci sono più cellule viventi che granelli di sabbia o stelle nel cielo

Diamo i numeri? Questi calcoli servono a farsi un'idea della produttività primaria, ossia della velocità di produzione della materia organica totale attraverso la fotosintesi. La conversione di anidride carbonica in composti organici (come zuccheri e amidi) che avviene con la fotosintesi sostiene la catena alimentare: le piante, le alghe e i microrganismi fotosintetici come i cianobatteri sono mangiati da animali più grandi, che muoiono e sono consumati da insetti e altri microrganismi. Questi a loro volta resistituiscono CO2 all'atmosfera respirando e quando si decompongono. La CO2 è quindi di nuovo assorbita dagli organismi fotosintetici che in presenza di luce solare la trasformano in carboidrati producendo ossigeno nel processo.