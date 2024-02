Nel 2019, l'Organizzazione mondiale della sanità lanciava questo appello ai genitori: "I bambini da zero a due anni non dovrebbero essere mai lasciati davanti a uno schermo di tv, tablet, pc e smartphone. Al massimo un'ora al giorno, invece, è il tempo consigliato per i bambini da due a cinque anni". Un appello che arrivava dopo anni di studi che avevano riscontrato problemi comportamentali nei bimbi affidati agli schermi-babysitter. Problemi comportamentali. L'elenco è lungo: irritabilità, apatia, ritardo nel linguaggio, alterazioni del sonno. E ancora, in età scolare, perdita di capacità cognitive: problemi di attenzione, di memoria e difficoltà di comprensione. Ma adesso questo elenco si allunga: secondo un team di ricercatori della Drexel University, Philadelphia (Usa), l'esposizione agli schermi di neonati e bambini di età inferiore ai due anni potrebbe essere associata a problemi di elaborazione sensoriale, che sono prevalenti nei disturbi dello spettro autistico e della sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Lo studio è stato pubblicato su JAMA Pediatrics.

bambini Troppo sensibili. L'elaborazione sensoriale atipica è il disturbo del quale soffrono i bambini che, pur avendo organi di senso normali da un punto di vista fisiologico, sono troppo sensibili - oppure per nulla – agli stimoli dei sensi, ovvero a ciò che vedono, toccano, gustano, annusano, ascoltano. Per esempio, il bambino può toccare o annusare eccessivamente gli oggetti ("ricerca di sensazioni"), può avere una sensibilità inferiore ed essere più lento a rispondere agli stimoli - come essere chiamati per nome ("bassa registrazione"), o può essere turbato da suoni, rumori o luci, ed evitare alcune azioni sensoriali, come farsi lavare i denti ("evitamento di sensazioni").

Lo studio è stato realizzato su dati registrati dal National Children's Study tra il 2011 e il 2014 su un campione di 1.471 bambini (50%maschi) che avevano guardato - o non avevo guardato - programmi tv o dvd (allora tablet e cellulari non era diffusi come adesso) a 12, 18 e 24 mesi. I genitori o caregiver hanno compilato un questionario - Infant/Toddler Sensory Profile - progettato per ottenere un "profilo" sensoriale dei bambini a 33 mesi di età. schermi pericolosi. Risultato: i bambini di un anno che trascorrono del tempo davanti agli schermi hanno una probabilità maggiore del 105% di sviluppare problemi di elaborazione sensoriale entro i 33 mesi; per quelli di 18 mesi, ogni ora in più al giorno trascorso davanti allo schermo è associata a una probabilità maggiore del 23%; infine, per quelli di 24 mesi, ogni ora al giorno in più segnala una probabilità maggiore del 20% entro l'anno successivo.

«Abbiamo scoperto che l'esposizione allo schermo a entro i 24 mesi di età è legata a un aumento dell'elaborazione sensoriale atipica a 33 mesi», spiega la responsabile dello studio Karen Heffler, professoressa associata di psichiatria alla Drexel University. «È questa associazione potrebbe avere importanti implicazioni per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività e per l'autismo, poiché l'elaborazione sensoriale atipica è riscontrata in circa il 60% dei bambini con ADHD e in circa il 90% dei bambini con disturbo dello spettro autistico».