Non sempre la neve cade spontaneamente, come avrà avuto modo di notare questo addetto di una stazione sciistica impegnato nel controllo di un cannone spara neve a Steinach, in Germania. Per i periodi in cui i fiocchi tanto cari agli sciatori non abbondano ci si attrezza come si può. Con la neve artificiale, come in questo caso, e anche con la neve istantanea... in lattina, una novità che arriva dagli Stati Uniti. Il nome del gadget tutto invernale è Let it snow – Instant Snow in a Can, si tratta di una semplice latta, come quella dei fagioli, contenente una busta con 20 grammi di preparato per neve fai da te. Basta aggiungere un po' d'acqua e i fiocchi lì, pronti all'uso (si disidrateranno spontaneamente in un paio di giorni). Con il contenuto di una busta si può produrre circa 1 litro e mezzo di neve. Rimane da chiedersi quante lattine servano per preparare un'intera pista da sci.

Foto: © K. Libbrecht, SnowCrystals.com