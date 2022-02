Non fu lui a coniare l'espressione sopravvivenza del più adatto , ma il filosofo inglese Herbert Spencer nel suo Principi della biologia (1864) per connettere le sue teorie economiche e sociologiche alle idee di Darwin. Nella quinta edizione dell'Origine delle specie (1869), Darwin riprese l'espressione di Spencer definendola più accurata per spiegare il concetto di selezione naturale.

Era razzista e sessista. Non tutte le idee di Darwin erano moderne e condivisibili: in uno dei suoi libri scrisse che alcune qualità come l'intelletto e l'olfatto erano migliori in alcune razze che in altre; il suo The descent of man (1871) è disseminato di frasi sessiste del tipo «l'uomo è più coraggioso, combattivo e pieno di energia di una donna, e ha maggiore genio inventivo», oppure «l'uomo è superiore in qualunque cosa faccia rispetto a una donna, che si tratti di questioni intellettuali, di ragionamento, immaginazione, o anche di faccende che richiedano l'uso di mani e sensi».

Affermazioni di un uomo vissuto quasi due secoli fa, quando la società era ben diversa da quella attuale e le donne difficilmente avevano accesso all'istruzione: Darwin era comunque aperto al cambiamento, e riteneva che la donna avrebbe potuto raggiungere gli standard dell'uomo «venendo educata all'energia e alla perseveranza, e allenando al massimo la ragione e l'immaginazione».