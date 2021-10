Continua evoluzione. Plasmato da milioni di anni di evoluzione, il cervello ha raggiunto una complessità senza pari. Basti pensare che quello umano ospita 86 miliardi di cellule nervose suddivise in 10.000 tipi diversi, ciascuna delle quali comunica con migliaia di altri neuroni . Queste connessioni formano circuiti capaci di processare in un decimo di secondo stimoli estremamente complessi, attingendo a una mole di informazioni che è almeno 50.000 volte superiore a quella conservata nella British Library, la più grande biblioteca del mondo. Le straordinarie capacità della nostra mente scaturiscono da un'attività incessante, fatta di impulsi elettrici e segnali chimici, alla quale destiniamo il 20% dell'energia che introduciamo con gli alimenti.

Dà ai muscoli l'impulso per attivarsi, coordina gli organi, ed è la sede di pensieri, emozioni e ricordi. In meno di un chilo e mezzo di materia hanno origine le nostre facoltà più sofisticate, come il linguaggio, la socialità e la capacità di reagire in modo appropriato a ciò che ci accade intorno. Il cervello, insomma, è la nostra centrale di controllo e fa di noi ciò che siamo. Se non ci fosse, saremmo manichini senza vita. Tanto che, per definizione, la morte coincide con la cessazione di tutte le sue funzioni.

Come è fatto il nostro cervello. In estrema sintesi, l'encefalo (termine più corretto rispetto a cervello) riceve le informazioni dagli organi di senso, le integra con quelle che già possiede, e decide che cosa fare. Per assolvere a questo compito si avvale di una struttura a blocchi, che svolgono prevalentemente certe funzioni, ma che comunicano costantemente fra loro come gli strumenti di un'orchestra, capaci di suonare le melodie più diverse. Per esempio, semplificando un po', il cervelletto, situato posteriormente, interviene nella coordinazione dei movimenti ma svolge anche altri ruoli. Mentre l'ipotalamo regola numerose attività involontarie, come il sonno e la veglia, la fame e la sete. Il sistema limbico è la sede delle emozioni più istintive, e l'ippocampo è il magazzino dei ricordi. Il talamo, infine, riceve gran parte degli stimoli provenienti dagli organi di senso e li invia alla corteccia, la parte più complessa ed evoluta dell'encefalo, che li elabora e li interpreta, pianificando una risposta coerente.

Nella corteccia i circuiti sono organizzati in colonne e ciascun neurone stabilisce connessioni con quelli che stanno sopra e sotto. Ogni colonna è influenzata da ciò che accade in quelle vicine e questo permette al cervello di rispondere in modo fine e flessibile. «Un tempo si riteneva che ciascuna area corticale avesse un compito preciso, ma oggi sappiamo che tutte lavorano in modo integrato, e che ci sono molte sovrapposizioni», spiega Raffaella Rumiati, professoressa di neuroscienze cognitive alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. «Per esempio, la corteccia premotoria sinistra presenta zone chiave per il linguaggio, ma anche per la programmazione dei movimenti. L'individuazione delle funzioni svolte dalle varie zone si è avvalsa di tecniche di neuroimaging, che identificano le aree che si attivano mentre si esegue un compito. Oggi questi studi sono integrati da tecnologie estremamente sofisticate, che permettono di tracciare le connessioni fra le varie parti della corteccia e fra queste e il resto dell'encefalo. Queste informazioni, un po' alla volta, ci stanno dando un'idea più realistica di come lavora il cervello umano.»