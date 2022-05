Perché avere poca memoria fa vivere meglio?

Dimenticare ogni tanto dove sono le chiavi di casa o non ricordare immediatamnete il nome di quel grande attore che ha fatto quel famoso film non deve per forza spaventarci: un po' di oblio, insomma, non è solo normale ma addirittura benefico.

Rimuovere i ricordi. L'ultimo approfondimento su questo tema - che negli ultimi anni ha interessato diversi riceratori - arriva con Forgetting: The benefits of not remembering (Dimenticare: i benefici del non ricordare), l'ultimo lavoro di Scott Small, professore di neurologia e psichiatria, che dirige il Centro di ricerca sull'Alzheimer della Columbia University a New York.

Scott Small, che ogni giorno lotta contro i vuoti di memoria dei suoi pazienti, spiega in modo semplice ma approfondito come, per un cervello sano, l'abilità di dimenticare sia fondamentale quanto quella di ricordare. E che rimuovere i ricordi non è un processo passivo, bensì un'azione attiva indispensabile per ridurre il rumore di fondo delle informazioni inutili.