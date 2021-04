Il bilancio energetico della Terra è alterato dall'uomo

Il sistema Sole-Terra ha un bilancio energetico che è dato dalla quantità di energia che ci arriva dalla nostra stella, dall'energia che la Terra riemette nello Spazio e da quella che invece assorbe e utilizza. Un bilancio del tutto naturale, finché non si considerano le attività umane, che interferiscono col secondo fattore citato, ossia la capacità del sistema Terra di disperdere nello Spazio parte dell'energia ricevuta - che è poi ciò che causa l'aumento della temperatura media del Pianeta, in altre parole il riscaldamento globale.



L'energia radiativa che arriva dal Sole - che vale, come media globale, circa 340 Watt per metro quadrato (W/m2) - viene in parte riflessa nello Spazio dalla superficie del Pianeta (23 W/m2, sempre come media globale) e dall'atmosfera (77 W/m2). Il resto viene assorbito, riscalda il pianeta e viene quindi riemesso come energia termica radiativa, esattamente come fa l'asfalto che si riscalda e poi irradia calore in una giornata di Sole. Questa energia è irradiata verso lo Spazio, ma parte di essa viene riassorbita dalle nuvole e dai gas serra nell'atmosfera e può essere di nuovo irradiata verso la superficie, contribuendo a un ulteriore riscaldamento.



L'aggiunta artificiosa di nuovi fattori, per esempio elementi che assorbono le radiazioni (come i gas serra) o la riduzione di altri che la deflettono (come l'aerosol atmosferico) altera il bilancio energetico del sistema Sole-Terra. Questa, in effetti, è la situazione attuale: si chiama forzatura radiativa (o forzante radiativo) ciò che risulta quando viene alterato il bilancio tra energia in ingresso e energia in uscita, da un qualunque fattore. Nello specifico, nel nostro caso si tratta di forzatura radiativa positiva, a indicare che l'energia in ingresso è superiore a quella in uscita, ossia irradiata verso lo spazio: in pratica accumuliamo energia sotto forma di calore, ed è proprio questo il modo in cui le attività umane interferiscono col bilancio energetico e, alla lunga, influenzano il clima globale.

Bilancio energetico della Terra: in ingresso abbiamo l'energia che arriva dal Sole (in giallo); parte di questa viene riflessa verso lo Spazio, e un'altra parte, riflessa, viene intercettata da nuvole e aerosol atmosferico (arancione), che ne assorbono una parte e ne rimandano un po' al suolo (rosso). Le linee rosse ondulate rappresentano invece l'energia che il Pianeta riemette verso lo Spazio, sotto forma di calore: anche questo può essere intercettato da nuvole e aerosol e in parte rimandato al suolo. Le attività umane interferiscono con questo meccanismo aumentando la quantità di sostanze che, in atmosfera, contribuiscono a trattenere calore e a rimandarlo al suolo (per esempio i gas serra), alterando il bilancio energetico naturale del Pianeta. © Designua / Shutterstock