È vero che un paio di bicchieri "di quello buono" prima di andare a letto possono favorire un riposo sereno? Secondo gli esperti no: l 'alcol agisce sul cervello scardinando il ciclo del sonno con effetti, soprattutto nel lungo periodo, tutt'altro che positivi. Lo spiega Jennifer Martin, medico e professore di medicina alla University of California, in una recente intervista al New York Times .

Al sonno, dimensione che per noi umani è indispensabile per rigenerare corpo e mente, è dedicato il dossier del numero 360 di Focus , in edicola in questi giorni.

Gli alcolici insomma, pur favorendo un addormentamento più veloce, hanno un pessimo effetto sulla seconda parte della notte. Ma nel dettaglio, che cosa succede al nostro cervello dopo qualche bicchiere? Pochi minuti dopo essere stato ingerito, l'alcol arriva al cervello dove interagisce con l'acido gamma-aminobutirrico, o GABA, un neurotrasmettitore che inibisce la trasmissione degli impulsi nervosi e ha un effetto calmante. L'alcol, inoltre, sopprime quasi del tutto la fase REM del sonno, quella durante la quale più frequentemente si sogna.

Si russa di più. Non solo: gli alcolici hanno anche un potente effetto diuretico che costringe a frequenti risvegli per altrettanto frequenti visite al bagno. E come se tutto ciò non bastasse, quel bicchiere di troppo contribuisce anche a far russare di più: l'alcol è infatti un miorilassante che favorisce la distensione delle vie aeree superiori e altera la normale respirazione notturna.

Gli alcolici assunti prima di andare a dormire, concludono gli esperti, è una pessima abitudine poiché causano un riposo disturbato da risvegli sempre più ravvicinati. Per una notte serena è quindi utile limitare il consumo a una moderata quantità di alcolici almeno 4 ore prima di andare a dormire. Insomma, sì a un saltuario aperitivo con gli amici, no al bicchiere della staffa subito prima di andare a letto.