Anche guardando solo all'ultimo miliardo di anni, il numero di asteroidi che hanno colpito la Terra è molto elevato e include anche oggetti di dimensioni tali da poter provocare un cataclisma, per esempio alterando profondamente il clima del Pianeta. Allora come mai si parla di estinzioni di massa solo per pochi di questi eventi? Perché non tutti gli asteroidi di grandi dimensioni sono stati causa di catastrofi per quel che riguarda la vita? Dopo anni di ricerche una risposta sembra arrivare da uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Liverpool e dell'Istituto di Vulcanologia delle Canarie: le loro conclusioni sono pubblicate sul Journal of the Geological Society.