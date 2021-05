Dietro al successo di Antoni van Leeuwenhoek, ottico e naturalista olandese che per primo osservò al microscopio i batteri e descrisse nel dettaglio capillari, fibre muscolari e spermatozoi, ci furono lenti lavorate con perizia e la capacità di alimentare un alone di mistero sulla propria immagine: questo, e nulla più. A tre secoli dalla morte dello scienziato (1632-1723), che visse e operò a Delft negli anni d'oro dello sviluppo delle scienze ottiche, uno studio pubblicato su Science Advances prova a rispondere alla domanda che tormentava i suoi rivali: che cosa avevano, le sue lenti, di tanto speciale? Come faceva Antoni van Leeuwenhoek a compiere osservazioni così precise e dettagliate in un'epoca in cui la microscopia era, per tutti gli altri, ancora agli albori?

Commerciante e inventore. Gli scienziati della Technische Universiteit Delft (Olanda) hanno sfruttato la tomografia neutronica, una tecnica di scansione simile alla TAC che usa fasci di neutroni al posto dei raggi X, per analizzare i microscopi creati dal loro antico concittadino, che affiancava all'attività di venditore di tessuti uno spiccato interesse per la fabbricazione di lenti di vetro. Perfezionando le lenti utilizzate per ingrandire le trame delle stoffe e montandole su piccole staffe, Antoni van Leeuwenhoek realizzò circa 500 telescopi con capacità di ingrandimento molto più avanzate rispetto agli altri strumenti dell'epoca. Uno di questi permetteva di ingrandire i campioni di 266 volte e osservare dettagli fino a 1,35 micrometri (milionesimi di metro): nella seconda metà del 1600, la maggior parte dei microscopi poteva ingrandire al massimo una trentina di volte.

Placca, batteri, spermatozoi. Antoni Van Leeuwenhoek descrisse i mondi meravigliosi svelati dal microscopio in 190 lettere inviate alla Royal Society di Londra, una prestigiosa accademia nazionale di scienziati. In questa corrispondenza narrava dei primi organismi unicellulari microscopici, ammassati in una singola goccia d'acqua stagnante, raccontava degli spermatozoi, che definiva animalculi (animaletti dotati di testa e di coda), scriveva di aver osservato cellule del sangue, capillari e fibre muscolari. Nel 1683, puntò un microscopio sulla placca dei suoi denti e descrisse le colonie di batteri nelle bocche non lavate di due anziani volontari - la prima osservazione di batteri al microscopio, che nessun altro sarebbe stato in grado di replicare per più di un secolo.

Fotogallery 9 cose da sapere su Antoni van Leeuwenhoek Chi era Antoni van Leeuwenhoek? Antoni van Leeuwenhoek (1632 - 1723) è uno scienziato sui generis. Nato a Delft, nei Paesi Bassi, il 24 ottobre, 1632, veniva da una famiglia di artigiani (costruivano cesti) e prima di dedicarsi alla scienza – senza neppure aver studiato – divenne contabile e in seguito aprì un negozio di tessuti. Eppure la sua passione per la natura e per l'ottica lo portò a migliorare i primi rudimentali microscopi in uso al tempo e a osservare per primo i batteri. Il suo contributo allo studio della microbiologia è fondamentale: è stato il primo a descrivere gli organismi unicellulari, a osservare le fibre muscolari, i capillari e gli spermatozoi.

Clicca sulle frecce della gallery per sapere di più su Antoni van Leeuwenhoek Prima di tutto, come diavolo si pronuncia? Probabilmente prima del Doodle di oggi pochi di noi avevano ben presente chi fosse Antoni van Leeuwenhoek (o Anthonie). Ancora meno sapevano come si pronuncia il nome. La dizione precisa è: ɑnˈtoːni vɑn ˈleːuə(n)ˌɦuk o anche, meno precisamente antoni van leunuk. Se volete ascoltare come si pronuncia, cliccate qui Grande passione. Nei negozi di stoffe Amsterdam, città dove si trasferì a 16 anni, Antoni van Leeuwenhoek si impratichì con l'uso di lenti speciali, montate su piccole staffe, utilizzate abitualmente dai mercanti per osservare i tessuti. Migliorando queste lenti di ingrandimento, riuscì a costruire microscopi di gran lunga più potenti e precisi di quelli allora in uso, raggiungendo ingrandimenti di circa 270 volte, impensabili al tempo. Migliorò poi i suoi strumenti applicando specchi riflettenti concavi e utilizzando la luce artificiale che al tempo era assicurata soltanto dalle candele. Nella foto una replica precisa di uno dei suoi microscopi, ben diverso da quelli a cui siamo abituati oggi. Adv Fai da te. Grazie alle sue eccezionale abilità di ottico, realizzò numerose lenti biconvesse a breve lunghezza focale e piccole sfere di vetro fuso di diametro inferiore a 2,5 millimetri, che, inserite in una montatura metallica, funzionavano da microscopi semplici.

Le prime lenti risalgono al 1668, quando van Leeuwenhoek aveva 36 anni. Nel corso della sua vita costruì circa 500 lenti di ingrandimento e circa 10 microscopi di cui era molto geloso: non li mostrava a nessuno. Le prime scoperte. Dopo aver sviluppato un metodo nuovo per creare lenti più potenti, van Leeuwenhoek iniziò a fare osservazioni con i suoi microscopi a inviare i racconti delle sue scoperte alla Royal Society di Londra. Risalgono al 1673 le sue prime osservazioni della bocca e del pungiglione delle api, della muffa e dei pidocchi, inviate in forma di lettera alla Royal Society di Londra. Osservò anche i primi organismi unicellulari microscopici, destando un certo scalpore e iniziale scetticismo per la sua scoperta. Nel 1677, soltanto dopo una dimostrazione fatta da van Leeuwenhoek di fronte a una delegazione della Royal Society, venne accettata l'esistenza di organismi unicellulari. Spermatozoi. Antony van Leeuwenhoek osservò per primo gli spermatozoi al microscopio. Li definì “animalculi”, cioè “piccoli animali”, osservando che erano dotati di testa e coda.

Nel 1676 per la prima volta Van Leeuwenhoek osservò i batteri. Anch'essi vennero definiti genericamente animalculi, dal momento che si muovevano e si capiva che fossero esseri viventi. Soltanto in seguito, nel 1838, Christian Gottfried Ehrenberg coniò il termine latino bacterium. Adv Metodo caotico. Van Leehuwenoek compì svariate osservazioni e alcune, nonostante siano state casuali e svolte, per la maggior parte, senza alcun piano prestabilito e in modo disordinato, erano sempre precise e molto acute e rappresentano un contributo fondamentale a ricerche già in atto, o novità assolute che inaugurano nuove vie di sperimentazione.

Grazie alle sue osservazioni al microscopio, confermò per esempio la scoperta annunciata da Marcello Malpighi nel 1661: l'esistenza dei vasi capillari, che formano una rete tra arterie e vene Inoltre descrisse per primo i globuli rossi. L'applicazione del metodo sperimentale. Dopo gli inizi un po' casuali, Antony Van Leehuwenoek proseguì le sue osservazioni con maggior rigore, aiutando a porre le basi del metodo sperimentale moderno, sostenuto da Galileo Galilei.

Il metodo sperimentale non consiste nella osservazione casuale di fatti diversi, ma nel creare le condizioni di laboratorio adatte alla verifica di ipotesi formulate in precedenza, e alla misurazione il più possibile quantitativa dei fenomeni. Come una Rock star. Le sue memorie inviate alla Royal Society di Londra divennero celebri e anche la sua figura iniziò a diventare nota in tutta Europa: la Regina d'Inghilterra, lo Zar di Russia Pietro il Grande, e molti altri scienziati illustri gli fecero visita. Non di rado succedeva che questi visitatori dovessero aspettare: se Antoni Van Leehuwenoek era impegnato in qualche esperimento significativo, non lo interrompeva neppure se il visitatore era importante. Tuttavia non tenne mai una lezione pubblica, né visitò mai alcuna Università.

Van Leeuwenhoek morì a Delft nel 1723, quando aveva 91 anni, età davvero notevole per l'epoca.

Pulce al microscopio: illustrazione di Robert Hooke. © Wikimedia Commons

Poco credibile. Queste osservazioni, apparentemente troppo riuscite per essere vere, suscitarono grande scetticismo negli scienziati contemporanei, che negli stessi anni puntavano lenti di vetro smerigliato o soffiato per vedere l'invisibile ma non ricevevano in ritorno nulla di paragonabile a quanto descritto da Antoni van Leeuwenhoek. Tra i più desiderosi di conoscere i segreti di quelle lenti c'era il biologo britannico Robert Hooke, che nel 1665 aveva per primo osservato le microscopiche cellule di una corteccia di sughero, coniando appunto il termine cellule, perché quelle unità di base somigliavano a "piccole stanze". Hooke aveva riassunto le sue osservazioni al microscopio in un trattato scientifico molto popolare, Micrographia ("Micrografia", 1665), corredato di 58 incisioni inclusa quella - celebre - di una pulce.

Una voce falsa. Hooke aveva pubblicato istruzioni per produrre lenti sferiche in vetro soffiato da usare per microscopi nel 1665, e di nuovo nel 1678 per convincere Van Leeuwenhoek a svelare il suo segreto. All'epoca, la maggior parte delle lenti di ingrandimento erano dischi ricurvi e sottili di vetro levigati a mano, o piccole sfere di vetro soffiato. Nel 1711 Antoni Van Leeuwenhoek fece credere a un gruppo di aristocratici tedeschi di aver scoperto un nuovo metodo di lavorazione del vetro soffiato che "permetteva di produrre lenti non sferiche", facendo intendere che questo fosse il segreto del potere di ingradimento dei suoi telescopi.

Nessun segreto. L'analisi di alcuni tra gli 11 telescopi dello scienziato ancora conservati nei musei ha rivelato che quella diffusa da van Leeuwenhoek era con ogni probabilità una bugia. Già nel 2018 il team olandese aveva esaminato con tomografia neutronica tre di questi strumenti: la tecnica permette infatti di analizzare la densità del vetro senza distruggere le lenti dei microscopi, che sono troppo fragili e importanti per essere smontati. I tre microscopi avevano tutti lenti sottili e ricurve, levigate e rifinite a mano, con lo stesso metodo usato da tutti gli altri ottici: nessuna tecnica "esotica", dunque, salvo che la mano dello scienziato era - questo sì - estremamente precisa.

Debito scientifico. Nel lavoro appena pubblicato, è stato esaminato un altro dei pochi microscopi rimasti, quello capace di ingrandire 266 volte: la tomografia ha svelato che le sue lenti erano piccole sfere perfette con qualche bolla d'aria all'interno - nulla di strano, anzi, esattamente la tecnica di soffiatura descritta in due occasioni da Hooke. Probabilmente Van Leeuwenhoek si era attentamente istruito sulla Micrographia di Hooke, mentre andava raccontando a tutti della sua tecnica segreta. «Van Leeuwenhoek non era affatto lo studioso isolato che diceva di essere», scrive Tiemen Cocquyt, che ha guidato la ricerca. «Anzi, la sua segretezza sulle lenti era motivata da un tentativo di nascondere il suo debito con Hooke».

