Era il 2017 quando, su una spiaggia sull'isola di Creta, un gruppo di ricerca internazionale trovò quella che venne identificata come l'impronta fossile del piede di un ominide vissuto circa 5,7 milioni di anni fa. La sua particolarità era quella di appartenere a una creatura bipede che camminava eretta, e il cui piede aveva molte caratteristiche in comune con quello di noi Sapiens. Si trattava di un reperto eccezionale, perché dimostrava che i nostri antenati cominciarono a camminare su due gambe non in Africa, come abbiamo sempre pensato, ma in Grecia.

Non tutta la comunità internazionale, però, accettò lo studio che ne parlava: c'era chi sosteneva che il team avesse sbagliato la datazione, chi invece che l'impronta apparteneva non a un ominide ma a un primate che camminava usando le nocche delle mani, come fanno i moderni gorilla. Oggi uno studio pubblicato su Scientific Reports torna ad analizzare il reperto e conferma la diagnosi iniziale - e addirittura la retrodata di qualche centinaio di migliaio di anni.