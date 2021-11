Alieni! Anzi, no... Per togliervi tutti i dubbi e rispondere a queste domande, alcuni ricercatori della NASA hanno pubblicato un articolo su Nature che propone linee guida su come raccontare al mondo una scoperta così importante. Scrive James Green, della NASA: «Realisticamente la nostra generazione potrebbe essere quella che scoprirà prove di vita al di fuori della Terra. Questo potenziale privilegio ci pone di fronte anche a responsabilità. Perché spesso dobbiamo fare i conti con un'idea sbagliata che ha la gente a proposito di "alieni": ossia che la scoperta della vita extraterrestre sia una certezza acquisita al 100 per cento e che in caso contrario sarebbe una bufala. In altre parole ci si aspetta che nel momento in cui si dirà "abbiamo scoperto la vita extraterrestre!", l'affermazione sarà così sicura che non si potrà tornare indietro».

Non è così. Poiché è quasi certo che le prove non arriveranno con l'evidenza di piccoli omini verdi che atterrano sulla Terra, dobbiamo aspettarci che la vita extraterrestre si rivelerà solo per fasi successive e prolungate. Green sottolinea che questo concetto dovrebbe essere ben spiegato alla gente. In altre parole: è alquanto improbabile che un giorno si arriverà ad annunciare in modo categorico "abbiamo scoperto gli alieni!", ma è più verosimile che si tratterà di uno sforzo progressivo, che rifletterà il modo di procedere della scienza.

I falsi allarmi. Questa premessa è indispensabile soprattutto nel caso di "falsi allarmi", in cui sarà necessario fare anche un dietrofront. Richiederà il coinvolgimento di scienziati, tecnologi e media che si confronteranno tra loro innanzi tutto per stabilire quali sono le prove oggettive che consentiranno di affermare che si è davvero davanti a forme di vita aliena e, in secondo luogo, per determinare quale sia il modo migliore per comunicare queste prove. Tutto questo, si legge nello studio, dovrebbe essere fatto adesso, prima che venga rilevata la vita extraterrestre, per evitare di affannarsi quando sarà il momento.

La scala a 7 livelli. Il gruppo di lavoro propone una sorta di scala chiamata Confidence of life detection (CoLD) (che sta all'incirca per "affidabilità del rilevamento della vita") che contiene sette livelli: i più bassi (1 e 2) si concentrano sull'identificazione iniziale di potenziali "biofirme", ad esempio elementi chimici, strutture fisiche o attività coerenti con l'origine biologica. I passaggi 3 e 4 si focalizzano sullo studio dell'ambiente intorno alle biofirme, per verificare se sia effettivamente "abitabile", se una spiegazione biologica sia la migliore e l'unica o se ci siano altre possibili spiegazioni. I livelli più alti della scala implicano la conferma del risultato iniziale con prove indipendenti tra loro e il rigetto di ipotesi alternative sviluppate dalla comunità in modo specifico per dare una risposta al risultato iniziale. Se tutti i soggetti coinvolti (dagli scienziati ai media, al pubblico) avranno familiarità con questa scala, allora ci sarà una consapevolezza diffusa che ogni singolo risultato potrebbe essere cancellato in qualsiasi momento.

Fotogallery 7 avvistamenti di ufo italiani ancora inspiegabili I primi “oggetti volanti non identificati” definiti come tali, cioè i primi Ufo (erano 9), furono avvistati il 24 giugno 1947 dall’aviatore statunitense Kenneth Arnold. Da lì a poco si cominciò a parlare di “dischi volanti”, civiltà extraterrestri e “incontri ravvicinati del 3° tipo” tra umani e alieni. Ma gli avvistamenti esistevano anche prima: gli annali sono pieni di prodigi, fenomeni, apparizioni. Anche in Italia.

Tratto dallo Speciale "Strane Storie Illustrate" di Focus Storia a cura di Massimo Polidoro e Paolo Toselli. Inseguiti da sfere luminose - Friuli marzo 1945. Una notte, di rientro da una missione sulle Alpi, l’intero equipaggio di un bimotore Boston del 55° Squadrone cacciabombardieri della Raf, di stanza a Forlì, osservò 6 palle di fuoco grandi 3 volte la Luna. Erano allineate come una collana sfilacciata e brillavano di un rosso intenso, come sfere di ferro incandescente. L’aereo effettuò molte manovre per evitarle.

Misteri bellici. Raggiunta la costa a sud di Trieste, il velivolo arrivò a toccare l’acqua per sfuggire alle sfere misteriose, che sembravano aver influenzato gli strumenti di bordo. Fu una delle tante apparizioni di quelli che furono definiti “foo-fighters”, un mistero della Seconda guerra mondiale. La sfera della contessa - Montespertoli (Fi) 1° novembre 1864 L’ avvistamento più antico tra quelli raccolti in queste pagine è stato riportato dopo soli tre anni dall’Unità d’Italia dalla contessa Baldelli, appassionata di astronomia, sulla rivista Astronomical Register. La nobildonna raccontò che la sua attenzione era stata attratta da un “bianco globo di fuoco molte volte più grande della luna piena” che restava sospeso nell’aria pressoché immobile.

Sfere colorate. Erano le 22:53. Una grande porzione di cielo circostante era illuminata dalla luce bianca con ombre di arancio e blu. Dopo un minuto abbondante, improvvisamente la luce scomparve, ma non prima che sotto di essa comparisse una palla più piccola, di colore arancio vivo. In quel momento anche il globo principale assunse la stessa tinta. Adv Alieni e schegge metalliche - Abbiate Guazzone (Va) 24 aprile 1950. Erano le 22 circa quando un operaio notò nell’oscurità uno strano oggetto al suolo: era come una palla schiacciata, alta circa 10 metri, dotata di un portello aperto e di scaletta. Presso l’oggetto c’erano due individui, un terzo era posto sopra una specie di “elevatore meccanico” e stava come saldando, producendo uno scintillìo. Gli individui, alti circa 1,7 m, indossavano scafandri e maschere trasparenti. Pensando di trovarsi di fronte a un aereo sperimentale in avaria, l’uomo offrì il suo aiuto. Gli individui compirono strani gesti, emettendo suoni gutturali.

Fuga.Spaventato, l’operaio si allontanò, venne colpito da un un raggio luminoso e cadde. Mentre l’uomo era a terra, i 3 individui rientrarono nell’oggetto, chiudendo il portello. L’ordigno si alzò, accompagnato da un ronzio, e velocemente sparì. Il mattino dopo, il testimone tornò sul posto e rinvenne 4 orme circolar Un “normale” aereo militare? - Cagliari-Elmas 27 ottobre 1977. Alle 17:48, nei pressi del­l’aeroporto militare, gli equipaggi di 3 elicotteri del 21° Gruppo squadroni “Orsa Maggiore” dell’Aviazione leggera dell’esercito, in volo d’addestramento, osservarono per alcuni secondi un “cerchio molto luminoso” arancione che si muoveva ad alta velocità alla loro stessa quota. Alle 18:35 pure il personale della torre di controllo osservò l’Ufo in prossimità di uno degli elicotteri. Sorpassatolo lentamente, l’oggetto iniziò a salire aumentando la velocità fino a superare quella di un jet militare. L’Ufo fu osservato da una decina di cittadini e dai militari a terra.

Insabbiamento? Due mesi dopo, il ministero della Difesa affermò che si era trattato di un “normale aereo militare” in esercitazione. Ma sembra impossibile che nessuno ne fosse informato. L'ufo degl agenti delle imposte - S. Pietro a Patierno (Na) aprile 1937. Alle 2 di notte, due agenti delle imposte si trovavano in perlustrazione nelle vicinanze dell’attuale aeroporto di Capodichino, quando sentirono alcune grida. Un agente diresse la sua torcia elettrica in direzione delle voci, e a circa 50 metri illuminò un oggetto che si innalzò da terra a forte velocità. Aveva una struttura simile a due piatti capovolti, di circa 25 metri di diametro e alta da 4 a 6 metri, che si diresse verso il Vesuvio, lasciando dietro di sé una scia luminosa di colore bianco-azzurro.

Con gli oblò. L’oggetto era dotato di luce propria, di colore bianco-argenteo. La parte inferiore era leggermente schiacciata, con una piccola cupola, presente anche nella parte superiore. Sulla sua superficie c’erano 3 file di oblò dai quali fuoriusciva una debole fluorescenza. Malgrado la brevità dell’osservazione, circa 30 secondi, gli agenti rimasero traumatizzati. Adv una sfera con due appendici cilindriche vicino al Monte Bianco - Gignod (Ao) 2 luglio 2008. Un pilota di aliante osservò un oggetto bianco avvicinarsi rapidamente alla sua posizione da sotto. Con una virata, l’Ufo si portò in un attimo alla stessa quota. Aveva la forma di una sfera con due appendici cilindriche nella parte inferiore, largo circa due metri e mezzo e, nonostante il forte vento, manteneva una distanza di circa 40 metri. Il pilota chiamò Aosta e chiese se ci fossero altri velivoli in zona. La risposta fu negativa. Dopo circa 5 minuti, l’oggetto passò sopra l’aliante e si allontanò rapidamente. Il testimone era provvisto di Gps, che ha registrato i movimenti dell’aliante: è stato così possibile ricostruire con precisione l’evento, che resta tra i più interessanti degli ultimi anni. Il caso rimane inspiegato, poiché le ipotesi più plausibili sulla natura dell’oggetto (aerostato o drone) risultano poco convincenti a un’analisi approfondita. Palombaro volante - Pescara 15 giugno 1993. Un comandante dei Vigili del fuoco, in una relazione per il ministero dell’Interno, dichiarò che, mentre stava svolgendo l’attività di istruttore di volo a bordo di un elicottero AB 412 con altri 4 piloti a un’altezza di circa 600 metri, all’improvviso notò un oggetto che gli veniva addosso e riuscì a evitare l’incidente solo grazie a una pronta e abile manovra.

Quasi umano. L’oggetto misterioso era alto 1,3 metri, con sembianze di un piccolo scafandro con un globo a mo’ di testa. Aveva gli arti inferiori abbozzati, di colore giallo ocra, e due occhi grandi e ovoidali. Inoltre avanzava contro vento e salendo di quota. Dopo qualche secondo, l’umanoide si allontanò velocemente rivolgendo la “schiena” all’elicottero: l’equipaggio notò, allora, che l’alieno aveva un’antenna trapezoidale. La torre di controllo fu informata dell’avvistamento, ma i radar non rilevarono alcun oggetto in volo. Approfondimenti Spazio Alieni! Il segnale di ET è un falso allarme? Spazio Civiltà aliene: ma quante sono? Curiosità Buon compleanno, Alieni di Roswell Spazio I misteri di KIC Spazio Alla ricerca degli alieni

Il "passo" decisivo. L'ultimo passo sarebbe il più difficile da realizzare, soprattutto se si considerano i potenziali risultati delle missioni attuali. Il Perseverance Rover della NASA, ad esempio, sta attualmente girando nel cratere Jezero di Marte alla ricerca di segni di vita antica. Il rover è dotato di tutti i tipi di strumenti che gli consentirebbero di rilevare la vita fino al livello 5, ma sarebbe necessaria un'analisi dei campioni riportati a Terra per raggiungere il livello 6; e raggiungere il livello 7 potrebbe comportare indagini ulteriori su altri posti su Marte. Questa scala comunque, potrebbe non essere quella definitiva, anzi potrebbe essere sostituita da altre scale, dicono i ricercatori, ma quel che è importante è che si apra un dialogo su questo argomento perché quando sarà il momento di annunciare la scoperta si potrà essere più efficaci nel comunicare i risultati del lavoro in tutti gli aspetti, quelli forti e quelli deboli.

