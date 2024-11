Anche la scienza può parlare per estremi (e non è utile a nessuno)

Siamo ormai allenati a riconoscere i messaggi di pseudoscienza e il linguaggio divisivo tipico di certi argomenti negazionisti. Tuttavia, anche chi per lavoro o passione comunica la scienza non è immune agli eccessi linguistici: affermazioni scientificamente corrette, se veicolate con termini che non accettano sfumature e colpevolizzano chi non la pensa allo stesso modo, possono favorire la polarizzazione, cioè la graduale formazione di schieramenti sempre più contrapposti e incapace di dialogare. Lo sottolinea uno studio pubblicato sul Journal of Science Communication (JCOM), del SISSA Medialab di Trieste, che ha anche individuato un sistema per riconoscere e caratterizzare i messaggi polarizzati sui media scientifici digitali (quelli dove queste derive sono più frequenti).

Non bastano le migliori intenzioni. Immaginate di leggere, nel titolo di un articolo o di un post sui social: "I vaccini sono sicuri al 100%, e chiunque ne dubiti è un ignorante". I toni usati nel messaggio non rendono giustizia al suo contenuto, o quanto meno alle intenzioni iniziali (comunicare la sicurezza e l'importanza dei vaccini). Nel definire in modo sprezzante chi non la pensa allo stesso modo, questo tipo di comunicazione finisce per amplificare le divisioni in chi legge e rafforzare posizioni estreme. Di fatto, contribuendo alla polarizzazione nella scienza.

Separare anziché unire. «I messaggi polarizzati nella comunicazione scientifica online spesso presentano opinioni estreme su uno specifico argomento scientifico, che possono suscitare forti emozioni, rafforzare la lealtà di gruppo e approfondire le divisioni nella società», spiega Thiago Cruvinel, Professore dell'Università di San Paolo in Brasile e coordinatore della ricerca. «Per esempio, per far sentire le persone sicure e a loro agio, un messaggio unilaterale potrebbe utilizzare termini correlati al conflitto o alla separazione, anche quando si parla di argomenti scientifici ben noti come il cambiamento climatico causato dall'uomo». Argomenti che non avrebbero bisogno di spiegazioni divisive per mettere tutti d'accordo.

Effetto controproducente. Semplificare in questo modo i termini del discorso rischia di non fornire un servizio alla scienza. Non è in linea con l'approccio scientifico, che dovrebbe lasciare spazio al pensiero critico, motore dell'evoluzione della scienza verso la migliore descrizione possibile della realtà. E rischia di allontanare ancora di più gli scettici verso posizioni estreme e, a quel punto, difficilmente recuperabili.

Un codice come antidoto. Cruvinel e colleghi hanno sviluppato un sistema per individuare i messaggi scientifici polarizzati. Attraverso una revisione sistematica di studi precedenti, hanno mappato la letteratura scientifica su questo argomento, esaminando le caratteristiche sintattiche e lessicali dei messaggi di scienza polarizzati nel panorama online, nonché i loro effetti sulle opinioni dei lettori. Sono così arrivati a formalizzare un sistema che permette di analizzare in modo più sfumato gli elementi che contribuiscono a un linguaggio scientifico polarizzato. «Il nostro sistema di codifica si basa su una struttura che comprende 20 codici distinti, classificati in quattro dimensioni chiave: lateralità, critica, enfasi e discordanza». Alcuni esempi? I messaggi scientifici polarizzati possono usare il sarcasmo nel riferirsi alle opinioni di chi non li condivide (la dimensione della "critica"), o adoperare parole assertive o un lessico ricco di termini che esprimono grandi quantità (come "molti") per enfatizzare il contenuto espresso (la dimensione dell'"enfasi").