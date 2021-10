L'alchimia dei diamanti

In un laboratorio australiano alcuni ricercatori sono riusciti a ottenere diamanti sintetici a temperatura ambiente, invece che ai 1.000 °C circa che servono solitamente. Un risultato interessante, se non fosse che la pressione richiesta per "fabbricare" le gemme è stata di circa 1.000 tonnellate per centimetro quadrato. Questa è solo l'ultima, in ordine di tempo, delle curiosità che circondano i diamanti.

Diamante o brillante? La prima, non ovvia, è che il termine "diamante" indica la pietra grezza, mentre il "brillante" è uno dei possibili tagli a cui si può sottoporre la pietra perché mostri al meglio tutte le sue proprietà. Ma un diamante può essere tagliato anche a pera, ovale, a smeraldo, a cuore e in molte altre fogge. Peso, purezza, colore sono invece caratteristiche di una pietra tagliata, come mostra l'animazione qui sotto.