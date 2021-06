Ecco come sarebbe apparso il megalago Partatethys (in azzurro) in una attuale cartina. © Università di Utrecht

Spiega Wout Krijsman dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi che ha partecipato alla ricerca pubblicata su Scientific Reports : «Alla fine dei cicli climatici ci deve essere stato un mondo preistorico post-apocalittico, in pratica una versione acquatica delle terre desolate di Mad Max (la serie cinematografica ambientata, appunto, in uno scenario post-apocalittico, ndr)".

Quattro fasi in discesa. Krijgsman e i suoi colleghi hanno studiato i reperti fossili, i depositi sedimentari e la geologia dell'area intorno al Mar Nero, che oggi si trova più o meno nel centro rispetto all'originaria posizione del Mare di Paratetide, e ciò ha permesso di identificare quattro principali cali nel livello dell'acqua che sono durati diverse centinaia di migliaia di anni. La diminuzione più drastica è stata l'ultima tra quelle registrate, avvenuta tra 7,65 milioni e 7,9 milioni di anni fa: questa fase era già stata evidenziata nel 2018 ed era stata chiamata Great Kherson Drying. Durante quell'episodio, i livelli dell'acqua del Mare di Paratethys scesero di ben 250 metri, suddividendo il megalago in tanti mini laghi. Alcuni di essi, per l'enorme quantità di sali presenti, divennero tossici per la maggior parte della vita acquatica.

9 volte l'italia. Nel suo momento di massima capacità, il lago avrebbe coperto un'area di circa 2,8 milioni di chilometri quadrati (più di 9 volte la superficie dell'Italia), immagazzinando più di 10 volte la quantità di acqua che si trova oggi nei laghi di tutto il pianeta. Successivamente, durante i periodi di siccità, il megalago perdeva fino al 70 per cento della sua superficie e fino ad un terzo del suo volume.

In ogni caso restano ancora da chiarire i fattori scatenanti di queste variazioni così intense e i meccanismi esatti con cui si sono sviluppati. Originato da un'attività tettonica molto dinamica, il Mare di Paratethys sarebbe esistito in totale per circa 5 milioni di anni, finché le alterazioni del paesaggio avrebbero fatto defluire le sue acque nel Mediterraneo.