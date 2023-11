C'è una ricerca curiosa da segnalare proprio nella Giornata mondiale del veganismo (World Vegan Day) che cade ogni anno il 1° novembre per celebrare lo stile di vita "green" ideato per favorire il benessere degli animali e dell'ambiente. E la conclusione della ricerca è questa: mettere le etichette "vegana" e "vegetariana" sui prodotti alimentari non attira i consumatori ma - sorpresa! - li respinge. In altre parole, per avvicinare le persone verso il consumo di alimenti a base vegetale, sarebbe utile rimuovere queste diciture dalle etichette delle confezioni dei prodotti in vendita e dai menu dei ristoranti.

vegani per l'ambiente. A questa conclusione è giunto un team di ricercatori del MIT Media Lab che ha scelto di studiare come spingere gli statunitensi – notoriamente grandi consumatori di bistecche e hamburger - a preferire una dieta vegetariana o vegana, o quantomeno a ridurre il consumo di carne. I dati, d'altra parte, parlano chiaro: le diete green hanno circa la metà dell'impronta climatica della media delle altre diete, e se in tutto il mondo si adottasse un'alimentazione a base vegetale, le emissioni legate alla produzione di cibo si ridurrebbero fino al 70%.