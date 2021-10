Dopo l'appuntamento di preparazione che si è svolto in Italia, tutti gli occhi sono puntati sulla COP26, la conferenza sul clima che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Sul tavolo dei delegati dei governi (e non solo) di tutto il mondo ci sarà l'ultimo rapporto dell'IPCC, il panel internazionale di scienziati che studia il cambiamento climatico e i suoi effetti sul nostro pianeta.

Gavin Schmidt, esperto di modelli climatici che lavora per il Goddard Institute for Space Studies della NASA e per lo Earth Institute della Columbia University di New York sintetizza il rapporto in sei punti chiave, che ritiene particolarmente importanti. Non si tratta solo di raggiungere oppure no i 2 gradi di aumento della temperatura media del pianeta, spiega lo scienziato, e non bisogna guardare solo a quello.

Il parere di Schmidt è interessante e importante non solo per la sua indiscutibile competenza sul tema, ma anche perché ha partecipato direttamente alla stesura del documento e conosce bene (e non nasconde) le difficoltà dei negoziati necessari a trovare un modo per formulare le conclusioni che sia accettabile per tutti i soggetti coinvolti, inevitabilmente influenzati dal Paese da cui provengono e dall'atteggiamento del loro governo.