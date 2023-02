Vuoi perdere peso? Vai a correre la mattina

Il tentativo #Breaking2 si inserisce in un più vasto programma denominato Sub2, un consorzio di università, enti sportivi, centri di ricerca e aziende private che hanno l'obiettivo di individuare, e allenare con metodologie scientifiche, un atleta in grado di correre una maratona in meno di due ore e senza fare ricorso a sostanze dopanti entro i prossimi 5 anni.

I promotori di Sub2, tra i quali diversi enti antidoping nazionali affiliati alla WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, vogliono infatti dimostrare come nello sport sia possibile raggiungere traguardi ambiziosi senza utilizzare scorciatoie chimiche.

In Sub2 nulla è lasciato al caso, tutti gli aspetti sono presi in considerazione, non soltanto quelli relativi alle scarpe come potrebbe far pensare la presenza di aziende come Nike o Adidas: nutrizione, medicina dello sport, psicologia, biomeccanica, bioenergetica, bioinformatica e tecniche di allenamento e di corsa.