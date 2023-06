Per vivere più a lungo basta respirare meno ossigeno?

Donna Navajo, 104 anni. Mentre veniva fotografata è rimasta seduta per 20 minuti a 4 gradi sotto zero riparata solo da una leggera giacca. Quando il fotografo ha ceduto, lamentandosi perché le sue dita non riuscivano più a muoversi, lei ha detto semplicemente: «Ma non fa freddo!»



Sotto accusa. È unanimemente accettato il fatto che i fattori ereditari, da soli, non spiegano la longevità: ci sono anche "fattori esterni", teoricamente identificabili e modificabili. Ma sebbene le ricerche condotte all'Istituto di Geriatria di Boston abbiano dimostrato che non assumere alcol né caffeina e non fumare tabacco fa guadagnare circa otto anni di vita, quale sia davvero lo stile di vita da seguire per superare i 100 anni non è ancora del tutto chiaro, visto che fra gli ultracentenari c'è chi afferma di non aver mai assaggiato una bevanda alcolica o non aver mai fumato, ma anche chi dichiara il contrario.