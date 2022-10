Nonostante la covid non sia più l'argomento centrale delle nostre conversazioni, il coronavirus SARS-CoV-2 è ancora tra noi e continua a mutare per diffondersi meglio tra i suoi ospiti (noi). Negli ultimi tempi hanno destato preoccupazione due sub-subvarianti (ovvero varianti di BA.5, subvariante di Omicron) che si sono diffuse dapprima negli Usa, e ora anche in Europa. Si tratta di BQ.1 (chiamata anche Cerberus) e la "figlia" BQ.1.1, che il 21 ottobre rappresentavano oltre il 16% dei nuovi casi di covid negli Stati Uniti e che, secondo l'Ecdc (che le ha definite "varianti di interesse"), tra metà novembre e inizio dicembre diventeranno dominanti nel Vecchio continente, portando probabilmente a un nuovo aumento dei contagi.

Più forti. Non sono ancora stati condotti studi approfonditi, ma da ricerche preliminari (alcune non ancora sottoposte a revisione tra pari) sembra che BQ.1 e BQ.1.1 abbiano una maggiore capacità di eludere la risposta immunitaria, e che BQ.1.1 riesca a infettare nuovamente anche chi ha già contratto in passato la subvariante BA.5. Secondo quanto sappiamo, non sembrano tuttavia provocare infezioni più gravi rispetto a BA.5, attualmente dominante. «BQ.1.1 è la più preoccupante delle due», afferma Eric Topol (Scripps Research Translational Institute), spiegando come questa sia «piena zeppa di mutazioni problematiche» che potrebbero mettere a dura prova la nostra risposta immunitaria.

La tabella mostra la diffusione delle varianti di SARS-CoV-2 in alcuni Paesi del mondo: in rosa la percentuale di casi della subvariante di Omicron BA.5; in rosso BA.4; in marrone BQ.1. © GISAID | OurWorldInData

QUALCHE INEDITO. I sintomi di BQ.1 e BQ.1.1 sono in parte gli stessi che abbiamo imparato a conoscere con Omicron (febbre, mal di gola, tosse, naso chiuso), a cui se ne aggiungono però alcuni di inediti, come perdita di appetito, tachicardia, diarrea e afonia.