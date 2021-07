Entro cinque anni potremmo avere un vaccino efficace contro l'infezione da epatite C: ad affermarlo in una conferenza online tenuta nell'ambito dello European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) è Michael Houghton, vincitore del premio Nobel per la medicina 2020 per aver scoperto insieme ad altri due colleghi nel 1989 il virus dell'epatite C (HCV). «Un vaccino è fondamentale per raggiungere l'ambizioso obiettivo di ridurre del 90% le nuove infezioni di epatite C e del 65% la mortalità entro il 2030», afferma Houghton.



Si stima che ogni anno si contagino fino a due milioni di persone e che globalmente siano circa 70 milioni gli infetti, la maggior parte senza nemmeno saperlo. L'HCV causa circa 400.000 morti l'anno: spesso gli infetti sviluppano malattie letali come cirrosi epatica o cancro al fegato.