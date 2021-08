Il vaccino non causa disfunzione erettile. La covid, sì

Voi come lo definireste? Geoffrey Huish, il giovane gallese nel riquadro, non sa ancora spiegare perché l’ha fatto. Era il febbraio 2005 e la sua squadra di rugby, il Galles, doveva incontrarsi con l’Inghilterra. Erano 12 anni che il Galles non vinceva. «Se vince» disse all’amico Gethin Probert al pub di Caerphilly «mi taglio le balle». E il Galles vinse, 11 a 9. Huish, uomo di parola, nel bagno di casa e con una cesoia per fil di ferro ci mise oltre 10 minuti per eseguire la sentenza. Poi raccolse i gioielli di famiglia dalla tazza del water, li mise in un sacchetto e mentre andava al pub per mostrarli a Gethin, svenne sulla soglia in un lago di sangue. I medici non poterono fare altro che suturare il taglio e inviare il paziente al reparto di psichiatria, unica destinazione per chi celebra vittorie rendendosi spontaneamente eunuco.