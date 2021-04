Le donne rischiano di più? Dai dati disponibili non è stato possibile identificare fattori di rischio specifici per questi rari disordini del sangue, e l'EMA pertanto non raccomanda alcuna misura specifica per la riduzione del rischio. Come ha spiegato Sabine Straus, membro del PRAC: «Anche se la maggior parte dei casi si è verificata in persone sotto i 60 anni e in donne, a causa dei diversi modi in cui i vaccini sono somministrati nelle diverse nazioni, il PRAC non ha potuto concludere se età e genere siano fattori di rischio chiari per questi effetti collaterali estremamente rari».

Di che numeri parliamo? Il PRAC ha valutato attentamente 62 casi di trombosi cerebrale del seno venoso (CVST) associata a basso numero di piastrine e 24 di trombosi della vena splenica (nell'addome), segnalati entro il 22 marzo 2021 tra UE e Regno Unito (dove sono stati vaccinati oltre 25 milioni di cittadini). Diciotto di questi casi sono risultati fatali. Al 4 di aprile, le segnalazioni di CVST erano arrivate a 169 e quelle di trombosi della vena splenica a 53 su 34 milioni di vaccinati. La frequenza di casi riportati è di circa 1 o 2 eventi ogni 100.000 vaccinati.

Per fare un paragone con qualcosa che conosciamo meglio, se si somministrano contraccettivi ormonali per un anno a 10.000 donne sane, ci si possono aspettare 4 casi di trombosi in quei 12 mesi. Se si somministrassero 34 milioni di contraccettivi orali per un anno, ci si possono aspettare 13.600 casi di trombosi in quei 12 mesi.