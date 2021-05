I vaccini anti-covid disponibili sembrano offrire una protezione efficace anche contro la variante indiana: lo afferma una ricerca condotta da Public Health England (l'agenzia nazionale di salute pubblica del Regno Unito) sui vaccini maggiormente somministrati oltremanica, quelli di Pfizer e AstraZeneca. In base allo studio in prepubblicazione, che analizza il periodo compreso tra il 5 aprile e il 16 maggio 2021, entrambi i preparati offrono un'elevata copertura dalla variante B.1.617.2 di coronavirus, a patto che si ricevano entrambe le dosi .

Coperti dalle forme più gravi. Lo studio ha riguardato tutte le fasce di età in un periodo in cui la variante indiana ha fatto la sua comparsa nel Regno Unito . Nel corso dell'analisi, sono stati individuati grazie al sequenziamento genomico 1.054 casi di infezione da variante indiana nel Paese. I risultati rassicurano sulla capacità dei vaccini di proteggere dalle nuove versioni di SARS-CoV-2, e - dettaglio non da poco - la copertura da ricoveri e decessi potrebbe essere ancora più elevata: lo studio riguarda infatti soltanto le infezioni sintomatiche, perché per i monitorare i casi gravi servono periodi di tempo più lunghi.

Completare il ciclo vaccinale. Un'altra lezione da trarre riguarda l'importanza della doppia dose. A tre settimane dalla prima dose, infatti, l'efficacia contro la variante indiana B.1.617.2 era, per entrambi i vaccini, soltanto del 33%; contro la variante inglese, dopo quel lasso di tempo si ha un'efficacia del 50%.

Più di 37 milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la prima dose di vaccino, e 22 milioni hanno avuto anche la seconda. Nella settimana terminata il 15 maggio, la percentuale di nuovi casi di covid in Inghilterra (colpita da focolai di variante indiana nel nordest) è tornata leggermente a salire per la prima volta da cinque settimane a questa parte, a causa della circolazione della B.1.617.2, delle riaperture, della scelta di vaccinare dapprima tutti con una singola dose e del fatto che, nel Regno Unito come praticamente ovunque nel mondo, la popolazione dai trent'anni in giù non è ancora protetta dai vaccini.