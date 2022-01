L'incredibile storia dei vaccini a mRNA

I vaccini a mRNA che salvano dalla covid milioni di vite , e che continuano a rimanere una delle più prodigiose scoperte della medicina moderna non sono, come sostengono alcuni scettici, arrivati "troppo in fretta", grazie a qualche poco trasparente scorciatoia delle case farmaceutiche. Sono invece il risultato di decenni di studi teorici a lungo snobbati, di ricerche che sembravano finite su binari morti e che hanno rivelato la loro utilità quando più ne abbiamo avuto bisogno, unendosi come puntini di un disegno coerente, emerso da un ordine apparentemente casuale.

Quella che segue è la storia di quel lavorio nascosto e lontano dai riflettori: un intreccio di intuizioni, colpi di fulmine scientifici, inversioni di rotta e tentativi disperati di curare passate epidemie che ci permette oggi di avere un'ancora di salvezza dalla CoViD-19. La vicenda di cui leggerete è la migliore dimostrazione dell' importanza della ricerca di base , che si concentra sull'avanzamento puro della conoscenza senza applicazioni immediate. Una strada apparentemente a zigzag di cui si comprende il senso soltanto alla fine, quando chi non conosce i fatti pensa che sia stato "tutto facile".

Tre strade che si uniscono. Come scrivono Gina Kolata e Benjamin Mueller sul New York Times, a rendere possibili i vaccini anti-covid a mRNA sono stati i progressi raggiunti in tre diverse aree: la prima, cominciata 60 anni fa e proseguita nei 30 anni successivi, è la scoperta dell'mRNA e di come usare quella stringa di codice genetico per insegnare alle cellule a produrre pezzetti di virus e rafforzare il sistema immunitario; la seconda è aver capito come proteggere quelle fragili molecole dalla degradazione una volta che sono introdotte nel corpo umano.

Il terzo filone, cominciato negli Stati Uniti negli anni '90, è la ricerca sulla proteina spike del virus dell'HIV, nel tentativo disperato di trovare un vaccino contro l'epidemia di AIDS allora in piena espansione. Come sappiamo, quegli studi non hanno portato a un vaccino contro l'HIV, ma hanno permesso di conoscere meglio la spike del coronavirus SARS-CoV-2. Nel 2020, questi tre "pezzetti" di sapere sono convogliati in vaccini a mRNA efficaci e sicuri, diretti contro la corretta proteina-bersaglio.