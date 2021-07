Nella situazione sanitaria in cui ci troviamo viene decisamente difficile pensare ai virus del futuro. Eppure, è proprio questo il momento di "prenderli sul serio": il virologo Anthony Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases statunitense, si è fatto promotore di un piano per sviluppare in anticipo i prototipi di vaccini contro 20 diverse famiglie di virus dal potenziale pandemico. Il progetto costerebbe diversi miliardi di dollari all'anno, impiegherebbe cinque anni per dare i primi risultati scientifici concreti ma - nel caso un altro virus letale si decidesse al salto di specie (il cosiddetto spillover) - permetterebbe di contenere i danni più in fretta e di salvare vite umane.

una fortuna nella disgrazia. Il percorso per arrivare a un vaccino contro il SARS-CoV-2 è stato facilitato dai nostri incontri pregressi con i coronavirus di SARS e MERS. Da queste passate epidemie abbiamo imparato che i coronavirus usano la proteina spike per infettare le cellule dell'ospite, e che la spike cambia forma rapidamente e va "tenuta in posizione" per poter essere presa di mira da un vaccino. Quando l'emergenza covid è emersa in tutta la sua portata, questo bagaglio di conoscenze ha permesso di arrivare ai primi vaccini anti-covid in meno di un anno.

Se però a scatenare la pandemia fosse stato il virus Lassa (che causa febbre emorragica ed è endemico dell'Africa occidentale), o un nuovo ceppo di Ebola, o ancora il virus Nipah (diffuso dai pipistrelli della frutta) la strada verso i vaccini non sarebbe stata altrettanto facile. E l'elenco dei vaccini mai arrivati potrebbe continuare: l'influenza H1N1 nel 2009, l'infezione da virus Chikungunya nel 2012, MERS nel 2013, Ebola nel 2014, Zika nel 2016. Ognuna di queste minacce si è esaurita prima che fossimo in grado di immunizzare il mondo. Le ricerche non si sono risparmiate, ma a un vaccino - parziale - siamo arrivati soltanto una volta: un preparato anti-Ebola ha permesso di controllare l'epidemia, ma risulta efficace soltanto contro alcuni ceppi.

Cavalcare l'onda lunga della covid. Questo, secondo Fauci, è il momento perfetto per scoprire la struttura molecolare dei virus potenzialmente più pericolosi, capire in che punti colpirli con gli anticorpi e convincere il corpo umano a produrre quegli anticorpi. Possiamo sfruttare la spinta alla ricerca indotta dalla CoViD-19 insieme ai progressi scientifici degli ultimi dieci anni: grazie a strumenti più precisi per osservare la struttura molecolare dei virus, isolare gli anticorpi e capire dove si legano, siamo in grado di produrre vaccini più efficaci.