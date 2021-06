Siamo testimoni storici dell'importanza dei vaccini come presidio sanitario pubblico: ancora una volta, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità fotografano l'impatto della campagna vaccinale in Italia, con un'impressionante riduzione di nuovi casi, ricoveri e decessi per covid in ogni fascia di età e una sempre più concreta speranza: quella di una protezione protratta nel tempo. Il secondo rapporto di analisi congiunta dei dati dell'anagrafe nazionale vaccini e della sorveglianza integrata COVID-19 (Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute) si riferisce a circa 14 milioni di persone vaccinate con almeno una dose di qualunque vaccino, quasi un quarto della popolazione italiana.

Vite salvate. Come si legge nel documento, i rischi di contagio da covid, di ricovero, ammissione in terapia intensiva e decesso per infezione da SARS-CoV-2 diminuiscono rapidamente dopo le prime due settimane e fino a circa 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose di un qualunque vaccino. A quel punto, la riduzione si stabilizza su livelli di cui stiamo in questi giorni osservando i frutti: meno 80% nel rischio di diagnosi, meno 90% di rischio di ricovero e ammissione in terapia intensiva, meno 95% di rischio di decesso.



Questa protezione è osservabile sia negli uomini sia nelle donne, in tutte le fasce di età, e anche nei contesti più a rischio come ospedali e RSA. L'analisi conferma i risultati già rilevati nel precedente rapporto, ma su numeri più grandi, che comprendono un maggior numero di vaccinati nella classe di età dai 40 anni in su.