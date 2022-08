Perché funziona così bene? Ciò che rende il cerotto della Vaxxas più efficace delle normali siringhe è il fatto che le migliaia di microaghi presenti sulla sua superficie riescono a consegnare il vaccino esattamente nello strato di pelle ricco di cellule immunitarie. David Muller, uno degli autori della ricerca, afferma che il cerotto della Vaxxas è in grado di scatenare una forte risposta anticorpale, ma ricorda che i test sono stati condotti solo sui topi , e non ancora sugli umani.

Più facile. Oltre all'efficacia, il cerotto presenta altri vantaggi non trascurabili: come spiega l'amministratore delegato di Vaxxas David Hoey, la produzione del cerotto vaccinale è più economica rispetto a quella dei vaccini tradizionali; in secondo luogo, i cerotti potrebbero essere distribuiti e utilizzati da chiunque, senza necessità di personale specializzato. «Si potrebbero inviare via posta, o ritirare in farmacia», spiega Hoey, che sottolinea la facilità dell'autosomministrazione: «Basta togliere la pellicola protettiva, premere il cerotto sulla pelle, e lasciarlo agire per 10 secondi».