USA, via le mascherine per i vaccinati: perché?

… ma non per tutti. Se non vi è certo alcun dubbio che tutti i vaccini siano efficaci nel prevenire le forme gravi della covid, ciò che ancora non è sicuro è se alcuni siano altrettanto efficaci nel ridurre i casi di contagio in forma leggera e la trasmissione della covid. Lo fanno presente gli esperti, che sottolineano come la maggior parte degli studi su cui si basa la decisione dei CDC riguardi i vaccini di Pfizer-BioNtech e Moderna e che, ad esempio, non si abbiano dati sul monodose di Johnson&Johnson, approvato e utilizzato negli USA. «Abbiamo bisogno di più dati sull'efficacia del vaccino di J&J nel prevenire le infezioni», sostiene Florian Krammer, virologo all'Icahn School of Medicine di Mount Sinai (New York). Anche le varianti preoccupano gli scienziati: se i vaccini a mRNA si sono rivelati efficaci nel fermarle, anche in questo caso mancano gli studi su J&J (un vaccino a vettore virale, come quello di AstraZeneca). «Prima di eliminare l'obbligo delle mascherine, avrei atteso ancora un po' per visionare nuovi dati», afferma Krammer.