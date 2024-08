La psilocibina genera un tale scompiglio nel cervello da alterare completamente le reti di regioni cerebrali interagenti che controllano il senso del tempo e del sé. A documentare questa radicale e tempestiva trasformazione è uno studio che per la prima volta ha osservato gli effetti del composto allucinogeno sull'intero cervello durante, prima e dopo la sua somministrazione in risonanza magnetica funzionale (fMRI). Il risultato è la GIF caleidoscopica che vedete qui sotto, una sorta di "mappa termica" delle alterazioni cerebrali indotte da psilocibina. La ricerca è stata pubblicata su Nature.

In blu e verde, la normale attività cerebrale del default mode network, una rete di aree cerebrali attive simultaneamente quando non stiamo pensando a nulla in particolare. In rosso, arancione e giallo, i cambiamenti nell'attività cerebrale indotti dalla psilocibina. © Sara Moser/Washington University

Un viaggio allucinogeno a scopo scientifico

Obiettivo dello studio, coordinato da Nico Dosenbach, Professore di Neurologia dell'Università di Washington, era capire in che modo la psilocibina agisca sul cervello, arrivando ad alleviare i sintomi di alcuni disturbi mentali, come la depressione. Se infatti un potenziale effetto terapeutico di questa e altre sostanze psicoattive, se assunte in un contesto strettamente controllato, è suggerito da diversi studi, le basi neurofisiologiche di questi presunti benefici restano ancora poco chiare.

Lo studio ha analizzato l'attività cerebrale di sette adulti sani che avevano assunto o una singola dose di psilocibina o un placebo - ossia, per questo studio, una dose di metilfenidato, uno stimolante del sistema nervoso anche conosciuto come Ritalin, che, spiega il sito di Humanitas.it, "viene usato nel trattamento del disturbo da deficit di attenzione, del disturbo da deficit di attenzione/iperattività, della depressione e della narcolessia". Il numero di partecipanti è stato tenuto basso per poter investire invece sul numero di scansioni cerebrali: 18 per ciascuno, prima, durante e dopo il "viaggio" allucinogeno, in risonanza magnetica funzionale (fMRI). L'esame permette di vedere i cambiamenti di afflusso di sangue nelle varie aree cerebrali e misurare in che modo le reti neurali comunicano tra loro. Quattro partecipanti sono stati riconvocati sei mesi dopo per ripetere l'esperimento.

Il cervello sotto psilocibina: irriconoscibile

La psilocibina ha completamente desincronizzato il default mode network, una rete di aree cerebrali attive simultaneamente quando il cervello non sta lavorando a un compito specifico (per esempio, quando compiamo ragionamenti introspettivi o sogniamo ad occhi aperti). Anche se questo network ha ricominciato a funzionare in modo coordinato passati gli effetti più acuti della psilocibina, alcune piccole differenze - per esempio nel modo in cui il default mode network comunicava con la zona anteriore dell'ippocampo, implicata nel senso del tempo, dello spazio e del sé, sono rimaste visibili per settimane. Nulla di tutto questo è accaduto nelle persone che avevano ricevuto metilfenidato, nonostante l'effetto neurostimolante del farmaco.

Di solito, il default mode network è specifico per ogni persona, come un'impronta digitale. La psilocibina lo ha distorto così radicalmente, che non è stato più possibile distinguere gli individui a partire da esso, fino alla fine degli effetti acuti. «I cervelli delle persone che hanno assunto psilocibina si somigliano più tra di loro, di quanto non somiglino a se stessi in condizioni normali» spiega Dosenbach. «La loro individualità viene temporaneamente cancellata. Ciò costituisce una verifica, a livello neuroscientifico, di quello che si dice sulla perdita del senso di sé durante il viaggio allucinogeno».

Distruggere e ricostruire

«L'idea è che si prende questo sistema, che è fondamentale per la capacità del cervello di pensare a sé stessi in relazione al mondo, e lo si desincronizza del tutto temporaneamente. A breve termine, questo genera l'esperienza psichedelica. La conseguenza a lungo termine è che il cervello è reso più flessibile e potenzialmente più capace di raggiungere uno stato più sano» aggiunge lo psichiatra Joshua S. Siegel, coautore dello studio. Lo scienziato ritiene che lo sconquasso nell'attività cerebrale evidenziato dall'esame, così come i connotati stessi dell'esperienza psichedelica (visioni intense, distorsioni del tempo e dello spazio, senso di scollamento dal sé) possano essere parte integrante del processo terapeutico quando la psilocibina viene usata contro la depressione o il disturbo da stress post-traumatico. Altri ricercatori non sono dello stesso avviso, e stanno cercando di imitare le proprietà dei composti psichedelici senza i loro effetti disorientanti.