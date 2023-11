Un altro modo in cui il fumo di sigaretta provoca il cancro

Dopo 15 anni: anche il rischio di infarto non c'è più. Il rischio di infarto diviene pari a quello corso da chi non ha mai fumato (a parità di stile di vita).



Naturalmente la lista dei benefici non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare permanenti, e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, come si vede ne vale la pena.

Le più efficaci campagne antifumo

Foto: © SPL/Contrasto