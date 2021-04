Il tumore del colon-retto è la seconda causa di morte per cancro in Italia. Oltre a tutta l'attenzione necessaria per non arrivare tardi con un'eventuale diagnosi di positività, è bene conoscere l'importanza degli stili di vita e dell'alimentazione, che permettono di controllare il microbiota favorendo la proliferazione dei batteri intestinali che giovano alla salute. Per approfondire, leggi anche Un mondo chiamato microbiota, di Margherita Fronte, su Focus 343 (maggio 2021). © AIRC