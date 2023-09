Quel che c'è da sapere (in cifre) sul tumore al seno

La notizia (ottima) è che oggi il numero di pazienti che muore in seguito a una diagnosi di tumore al seno è inferiore di due terzi rispetto a quello degli anni '90; la cattiva notizia è che l'obiettivo non è ancora completamente raggiunto e che il tumore al seno è causa di morte nel 12% di pazienti (12mila l'anno solo in Italia). Ma a proposito di numeri: ecco tutto quello che è utile sapere, in cifre, sul tumore al seno: 55.700

È il numero di donne che ogni anno si ammalano di tumore al seno. È il tumore più frequente nel sesso femminile e colpisce 1 donna su 8 nell'arco della vita. 500 ogni anno sono invece i casi tra gli uomini: già perché nonostante il tumore della mammella sia spesso considerato una malattia femminile, in realtà può svilupparsi anche nei maschi (anche l'uomo, infatti, ha minime quantità di tessuto mammario che possono mutare).



88%

Il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. È una percentuale in costante aumento: negli ultimi 30 anni è passata dal 78% all' 88%. 5-7%

La percentuale dei tumori al seno ereditari ovvero causati da geni mutati che sono stati tramandati dai genitori ai figli. Un quarto dei casi di tumore al seno ereditario è caratterizzato dalla presenza di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 40-50

La fascia di età in cui è consigliabile eseguire esami specifici in caso di familiarità 50-70

La fascia di età in cui è consigliabile eseguire una mammografia ogni due anni 139

È il numero di progetti di ricerca sul tumore al seno finanziati da fondazione AIRC nel 2023: a questo scopo AIRC ha destinato oltre 14,5 milioni a laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia.

Ecco il simbolo con cui Fondazione AIRC ha sposato il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione della campagna contro il tumore al seno: un nastro rosa diverso dagli altri, incompleto come l'obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto. Il tumore al seno resta purtroppo il più diffuso fra le donne e ogni anno solo in Italia causa oltre 12.000 di morti. © AIRC