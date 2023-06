Gli occupanti del sommergibile Titan potrebbero ancora salvarsi?

Il mondo intero è con il fiato sospeso mentre attende di conoscere l'esito delle ricerche del Titan, il sommergibile della OceanGate Expeditions disperso nell'Oceano Atlantico Settentrionale da domenica 18 giugno. Secondo la Guardia Costiera Statunitense, le riserve di ossigeno nel veicolo progettato per consentire un'esplorazione ravvicinata del Titanic dovrebbero esaurirsi attorno alle 13.00 ora italiana di oggi, 22 giugno 2023. Ma questa non è l'unica minaccia per la sopravvivenza degli occupanti del Titan.

Mano a mano che si assottigliano le riserve di ossigeno nel piccolo sottomarino, che è lungo meno di 7 metri e può trasportare 5 persone per un massimo di 96 ore, cresce anche la quantità di anidride carbonica espirata dall'equipaggio e aumenta il rischio di ipercapnia, una condizione potenzialmente letale caratterizzata dall'aumento della concentrazione di CO2 nel sangue. «La CO2 quando si accumula può avere un effetto sedativo e comportarsi come un gas anestetico, che fa dormire», spiega Ledez. «Questo a mio avviso è il problema principale».

Avvelenamento da CO2. Secondo Ken Ledez, esperto di medicina iperbarica della Memorial University di St John's, Newfoundland (Canada), intervistato da BBC news , il sommergibile potrebbe essere ormai privo di corrente elettrica, indispensabile per mantenere attivi i sistemi di rimozione della CO2 dall'abitacolo. I dispositivi per la purificazione dell'aria, chiamati scrubber tra gli addetti ai lavori, sfruttano sostanze chimiche che assorbono CO2 dall'atmosfera, e hanno bisogno di elettricità per far passare l'aria dell'abitacolo attraverso questi filtri.

Ipotermia. Un'altra preoccupazione importante riguarda le temperature all'interno del sommergibile. Se il Titan si trovasse incagliato vicino al Titanic, a 3.800 metri di profondità, il termometro nel veicolo segnerebbe gli 0 °C, e senza elettricità non ci sarebbe la possibilità di generare calore. L'ipotermia, la carenza di ossigeno e l'accumulo di CO2 getterebbero l'equipaggio in uno stato di torpore, facendo perdere agli uomini del Titan la capacità di generare rumore, l'unico ma fondamentale contributo che possono dare alle ricerche.

ore per ripescarlo. Su tutte queste considerazioni pesa anche il fatto che nella migliore delle ipotesi, se il sommergibile venisse localizzato, per raggiungerlo e portarlo in salvo servirebbero ore, come va ripetendo l'oceanografo ed esploratore oceanico David Gallo, collega e amico di Paul-Henri Nargeolet, una delle cinque persone a bordo del Titan, un esploratore oceanico francese di lunga esperienza, uno dei massimi conoscitori al mondo del relitto del Titanic.

Come conservare ossigeno. Sulla velocità di consumo dell'ossigeno influiscono molto anche la forma fisica e il ritmo di respirazione dell'equipaggio, che però non si può escludere che sia accelerato nella concitazione di queste ore. La velocità di consumo di ossigeno dipende dalle attività svolte: come ha spiegato ad Insider Mike Tipton, che dirige un laboratorio su ambienti estremi alla Portsmouth University, nel Regno Unito, andare in bici consuma circa due litri di ossigeno al minuto, ma rimanere seduti nel riposo assoluto richiede appena un terzo di litro. I passeggeri del Titan, o almeno alcuni di essi, hanno abbastanza esperienza per sapere come conservare ossigeno e potrebbero aver scelto per esempio di dormire, per rallentare ulteriormente il metabolismo e le richieste di ossigeno.

Per tutti questi motivi, le probabilità di ritrovare vivi gli occupanti del Titan anche dopo l'ora X di esaurimento dell'ossigeno sono molto basse, ma per le prime ore non nulle.