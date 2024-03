I liquidi da svapare alla cannabis per le sigarette elettroniche contengono livelli fuori norma di metalli pesanti pericolosi per la salute anche allo stato di partenza, prima di essere riscaldati e nebulizzati. Lo dimostra un'analisi di una quarantina di liquidi al CBD (cannabidiolo, una sostanza chimica presente nella pianta della Cannabis sativa, priva di effetti psicotropi e usata anche in alcune preparazioni farmacologiche), autorizzati e non, presentata alla conferenza dell'American Chemical Society Spring 2024 a New Orleans.

Vapori al metallo. Per quanto associato ad effetti dannosi per l'organismo, l'uso di sigarette elettroniche è considerato meno pericoloso per la salute umana rispetto a quello di sigarette tradizionali, perché non comporta un processo di combustione. Senza una fiamma che brucia materiale organico vengono prodotte meno sostanze tossiche. Tuttavia, è noto che le elevate temperature raggiunte dalla resistenza che nebulizza i liquidi da svapare possono corrompere i liquidi stessi, nei quali passano i metalli pesanti contenuti nella resistenza stessa come nichel e cromo.

Ingredienti indesiderati. Il nuovo studio dimostra che i liquidi al CBD contengono concentrazioni fuori norma di metalli pesanti potenzialmente dannosi anche prima di entrare in contatto con le e-cig e di essere nebulizzati. Gli scienziati hanno analizzato 41 liquidi da svapo alla cannabis ottenuti in Canada, 20 dei quali comprati regolarmente nei negozi dedicati e 21 sequestrati dalla polizia perché illegali. Tutti i liquidi per sigaretta elettronica erano intonsi ed erano stati prodotti da meno di sei mesi.

Fuori limite. Il team ha rintracciato al loro interno elevate concentrazioni di 12 metalli pesanti, come cobalto, cromo, nichel, piombo e vanadio, in concentrazioni superiori rispetto a quelle considerate sicure dall'International Council for Harmonisation, un'organizzazione di salute pubblica che ha un ruolo da mediatore tra le istanze degli enti regolatori e l'industria farmaceutica. La quantità di nichel nei prodotti da svapo non dovrebbe superare le 0,5 parti per milione, ma alcuni liquidi al CBD ne contenevano 677 parti per milione; molti prodotti avevano livelli di piombo un centinaio di volte superiori a quelli considerati tollerabili.

Uso informato. L'esposizione a metalli pesanti, in questo caso attraverso inalazione, è associata a molti rischi per la salute, come problemi alle ossa, disturbi neurologici e del neurosviluppo, malattie renali, infertilità, cancro. Lo studio ribadisce i pericoli per la salute connessi allo svapo, e in particolare all'uso di liquidi non autorizzati, che nello studio contenevano i livelli più elevati di sostanze nocive.

