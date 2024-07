Un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno? Sembra proprio di no, con buona pace delle decine di varianti regionali di questo proverbio. Un consumo leggero o moderato di alcol non è associato a una più lunga durata della vita: o meglio lo è soltanto in studi considerati di cattiva qualità dal punto di vista del metodo e della statistica. A ribadirlo è uno studio pubblicato sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Il poco alcol è un toccasana? Un falso mito sulla salute

Come mai - si sono chiesti gli scienziati del Canadian Centre on Substance Use and Addiction - alcuni studi di popolazione trovano benefici sulla salute derivanti dal consumo di bassi volumi di alcol? Negli ultimi anni infatti, da più parti è stato suggerito che i bevitori moderati godano di vite più lunghe e di una migliore salute cardiovascolare rispetto a chi si astiene del tutto dall'alcol. Da qui è nata la diffusa convinzione che un bicchiere ai pasti possa avere effetti positivi non solo sull'umore ma anche sul fisico.

Il problema è nel metodo. Secondo gli autori, in sostanza, questi studi tendono a focalizzarsi sulla popolazione anziana e considerano solo il rapporto con l'alcol in quel momento, anziché guardare alle abitudini di una vita. Succede così che salute e longevità dei bevitori moderati vengano confrontati alle condizioni di chi si astiene, o beve solo occasionalmente, anche in ragione di motivi di salute incompatibili con il consumo di alcol. Si confronta quindi una popolazione già tendenzialmente sana (e in grado di bere) con una già tendenzialmente acciaccata (che è bene si astenga): per forza i primi risultano più longevi.

A uno sguardo più attento l'alcol non ha meriti

Nella loro revisione di studi precedenti, gli scienziati hanno analizzato 107 studi pubblicati sul tema alcol e salute che hanno seguito un gruppo di persone nel tempo, studiando la loro relazione con gli alcolici e la loro longevità. A prima vista, poteva sembrare che coloro che facevano un consumo leggero o moderato di alcol (da un bicchiere a settimana a due bicchieri al giorno) corressero un rischio del 14% inferiore di morte nel corso dello studio rispetto a chi si asteneva.

Ma guardando meglio, è stato possibile individuare alcuni studi "di qualità" che hanno incluso persone entrate nelle ricerche in un'età relativamente giovane (inferiore a 55 anni), queste ricerche si assicuravano che chi aveva bevuto in passato o che beveva occasionalmente non fosse trattato come "astemio". Non avere mai toccato alcol è infatti molto diverso, dal punto di vista degli effetti sulla salute, che smettere di bere perché invitati dal medico. In questi studi fatti bene, il bere con moderazione non è risultato collegato a una maggiore longevità. In pratica ci siamo costruiti un rassicurante falso mito basandoci solo sugli studi metodologicamente più deboli.

Alcol: non esiste una quantità sicura

In realtà anche il consumo di livelli moderati di alcol è legato a rischi per la salute, come a una maggiore incidenza di alcuni tipi di cancro (inclusi quelli del fegato, del seno, del colon-retto e del cavo orale). Come ricorda il sito di AIRC: «Il rischio di sviluppare un tumore è proporzionale all'esposizione: più si beve e per più tempo si beve, e più elevato è il rischio. Il rischio è ancora maggiore per chi beve e fuma: alcol e tabacco hanno infatti un effetto sinergico».

