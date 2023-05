L'efficacia degli ansiolitici attualmente in commercio non è ottimale anche perché non abbiamo ancora ben capito come funzionano i circuiti neurali che scatenano ansia e stress. Per saperne di più, un gruppo di ricercatori ha studiato a fondo gli eventi molecolari che sono alla base dell'ansia, concentrandosi in particolare su un gruppo di molecole chiamato miRNA. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Communications.